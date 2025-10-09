GRABADO el 09-10-2025

El Peruano compartió experiencias con estudiantes arequipeños

Estudiantes de la Escuela de Periodismo de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) de Arequipa participaron del conversatorio "El rol de los medios públicos en la sociedad", organizado por el Diario Oficial El Peruano en el marco de su bicentenario (22 de octubre, 1825-2025).


Día Internacional de la Niña

Día Internacional de la Niña

Creación del distrito de Rahuapampa (Huari)

Creación del distrito de Rahuapampa (Huari)

Fallecimiento del expresidente José de la Mar

Fallecimiento del expresidente José de la Mar

Día Mundial de los Cuidados Paliativos

Día Mundial de los Cuidados Paliativos

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Día Internacional del Árbitro de Fútbol

Día Internacional del Árbitro de Fútbol

