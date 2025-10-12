GRABADO el 12-10-2025

Importancia de las investigaciones en Caral

Desde Diario Oficial El Peruano

Illariywan Yachariy: MTC anuncia megaproyecto del tren rápido TumbesTacna.

Incendio código 3 en Pamplona Alta, en San Juan de Miraflores.

Importancia de las investigaciones en Caral.

¿Qué opina la directora de Kpop Demon Hunters sobre la IA?.

Entrevista a los directores de la película Kpop Demon Hunters de Netflix.

El Peruano compartió experiencias con estudiantes arequipeños.

Exposición "Caral bajo la mirada de El Peruano".

El diario El Peruano participó en el acto conmemorativo por el Combate de Angamos.

Exposición fotográfica en Arequipa hasta el 17 de octubre.

Arequipa distingue a El Peruano por sus 200 anos.

TikTok capacitará a 6,000 docentes peruanos .

Entrevista a Miguel Grau Malachowski, bisnieto del héroe nacional Miguel Grau.

Alcalde de Yanahuara reconoce a El Peruano por sus 200 anos YouTube.

El Peruano: GORE Arequipa recibe al diario en su Bicentenario.

Los invitamos a la exposición multimedia "Caral bajo la mirada de El Peruano"..

Además hoy día 13 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Diario Oficial El Peruano

Todos los videos desde Diario Oficial El Peruano en Youtube.