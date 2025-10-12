GRABADO el 12-10-2025

Importancia de las investigaciones en Caral

Desde Diario Oficial El Peruano

Illariywan Yachariy: MTC anuncia megaproyecto del tren rápido TumbesTacna.

Incendio código 3 en Pamplona Alta, en San Juan de Miraflores.

Importancia de las investigaciones en Caral.

¿Qué opina la directora de Kpop Demon Hunters sobre la IA?.

Entrevista a los directores de la película Kpop Demon Hunters de Netflix.

El Peruano compartió experiencias con estudiantes arequipeños.

Exposición "Caral bajo la mirada de El Peruano".

El diario El Peruano participó en el acto conmemorativo por el Combate de Angamos.

Exposición fotográfica en Arequipa hasta el 17 de octubre.

Arequipa distingue a El Peruano por sus 200 anos.

TikTok capacitará a 6,000 docentes peruanos .

Entrevista a Miguel Grau Malachowski, bisnieto del héroe nacional Miguel Grau.

Alcalde de Yanahuara reconoce a El Peruano por sus 200 anos YouTube.

El Peruano: GORE Arequipa recibe al diario en su Bicentenario.

Los invitamos a la exposición multimedia "Caral bajo la mirada de El Peruano"..

Además hoy día 13 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día de la Escritoras

Día de la Escritoras

Día Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales

Día Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales

Fiesta patronal de la Virgen de Fátima en Santa María de Nieva

Fiesta patronal de la Virgen de Fátima en Santa María de Nieva

Festividad del Señor Cautivo de Ayabaca

Festividad del Señor Cautivo de Ayabaca

Semana nacional de lucha contra el cáncer

Semana nacional de lucha contra el cáncer

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

