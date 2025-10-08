GRABADO el 08-10-2025

El diario El Peruano participó en el acto conmemorativo por el Combate de Angamos

Hoy 08 de octubre, el óvalo Grau en Arequipa fue escenario del acto cívico por el 146.º aniversario del Combate de Angamos, que conmemora al Gran Almirante del Perú, Miguel Grau Seminario. El Diario Oficial El Peruano participó en el acto a través de su director, Félix Paz, quien entregó un arreglo floral en homenaje al héroe nacional.



Infórmate sobre las últimas noticias http://www.elperuano.pe







Síguenos en redes sociales:



Facebook https://www.facebook.com/diariooficialelperuano/

X https://x.com/DiarioElPeruano

Instagram https://www.instagram.com/diarioelperuano

LinkedIn https://www.linkedin.com/company/elperuano/

TikTok https://www.tiktok.com/diarioelperuano

Desde Diario Oficial El Peruano

Incendio código 3 en Pamplona Alta, en San Juan de Miraflores.

Importancia de las investigaciones en Caral.

¿Qué opina la directora de Kpop Demon Hunters sobre la IA?.

Entrevista a los directores de la película Kpop Demon Hunters de Netflix.

El Peruano compartió experiencias con estudiantes arequipeños.

Exposición "Caral bajo la mirada de El Peruano".

El diario El Peruano participó en el acto conmemorativo por el Combate de Angamos.

Exposición fotográfica en Arequipa hasta el 17 de octubre.

Arequipa distingue a El Peruano por sus 200 anos.

TikTok capacitará a 6,000 docentes peruanos .

Entrevista a Miguel Grau Malachowski, bisnieto del héroe nacional Miguel Grau.

Alcalde de Yanahuara reconoce a El Peruano por sus 200 anos YouTube.

El Peruano: GORE Arequipa recibe al diario en su Bicentenario.

Los invitamos a la exposición multimedia "Caral bajo la mirada de El Peruano"..

Illariywan Yachariy: Aprueban reglamento de la SBS para el octavo retiro AFP 2025.

Además hoy día 12 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Diario Oficial El Peruano

Todos los videos desde Diario Oficial El Peruano en Youtube.