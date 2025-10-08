GRABADO el 08-10-2025

El diario El Peruano participó en el acto conmemorativo por el Combate de Angamos

Hoy 08 de octubre, el óvalo Grau en Arequipa fue escenario del acto cívico por el 146.º aniversario del Combate de Angamos, que conmemora al Gran Almirante del Perú, Miguel Grau Seminario. El Diario Oficial El Peruano participó en el acto a través de su director, Félix Paz, quien entregó un arreglo floral en homenaje al héroe nacional.

