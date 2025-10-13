GRABADO el 13-10-2025

Illariywan Yachariy: MTC anuncia megaproyecto del tren rápido TumbesTacna

04 de octubre

MTCmi Tumbes suyumanwan Tacna suyuman tren hatun ñan riqmanta willakamun / MTC anuncia megaproyecto del tren rápido TumbesTacna



05 de octubre

s/ 20 unu qullqitam 1,4 unu hectáreapi sachakunata waqaychanpaq churarqunku / Invierte S/20 millones para conservar 1,4 millones de hectáreas de bosques



06 de octubre

Carrowan llamkaqkunapa sayaynin: Kamachiqwan carrowan llamkaqkunam huk rimanakuyman chayarqunku / Paro de transportistas: Gobierno y transportistas acuerdan mesa de diálogo



07 de octubre

Beca 18 ñawpa kaqkunamanta 2026 watapi 100 waranqa yaykuqkunata llimparqun / Beca 18 rompe récord con más de 100 mil postulantes para concurso 2026



08 de octubre

Agua Marinapa rayminpim illapaymi achka kirinchasqata saqirqun / Tiroteo en show de Agua Marina deja varios heridos



09 de octubre

Congresom kamachiq Dina Boluarteta hurqunankupaq kaqta hurqurqun / Congreso aprueba vacancia de presidenta Dina Boluarte



10 de octubre

República del Perúpi kamachiqpaqmi José Jerí Oréta hapirqachinku / José Jerí Oré juramenta como presidente de la República del Perú







