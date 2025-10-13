GRABADO el 13-10-2025

Illariywan Yachariy: MTC anuncia megaproyecto del tren rápido TumbesTacna

04 de octubre
MTCmi Tumbes suyumanwan Tacna suyuman tren hatun ñan riqmanta willakamun / MTC anuncia megaproyecto del tren rápido TumbesTacna

05 de octubre
s/ 20 unu qullqitam 1,4 unu hectáreapi sachakunata waqaychanpaq churarqunku / Invierte S/20 millones para conservar 1,4 millones de hectáreas de bosques

06 de octubre
Carrowan llamkaqkunapa sayaynin: Kamachiqwan carrowan llamkaqkunam huk rimanakuyman chayarqunku / Paro de transportistas: Gobierno y transportistas acuerdan mesa de diálogo

07 de octubre
Beca 18 ñawpa kaqkunamanta 2026 watapi 100 waranqa yaykuqkunata llimparqun / Beca 18 rompe récord con más de 100 mil postulantes para concurso 2026

08 de octubre
Agua Marinapa rayminpim illapaymi achka kirinchasqata saqirqun / Tiroteo en show de Agua Marina deja varios heridos

09 de octubre
Congresom kamachiq Dina Boluarteta hurqunankupaq kaqta hurqurqun / Congreso aprueba vacancia de presidenta Dina Boluarte

10 de octubre
República del Perúpi kamachiqpaqmi José Jerí Oréta hapirqachinku / José Jerí Oré juramenta como presidente de la República del Perú



Illariywan Yachariy: MTC anuncia megaproyecto del tren rápido TumbesTacna.

Incendio código 3 en Pamplona Alta, en San Juan de Miraflores.

Importancia de las investigaciones en Caral.

¿Qué opina la directora de Kpop Demon Hunters sobre la IA?.

Entrevista a los directores de la película Kpop Demon Hunters de Netflix.

El Peruano compartió experiencias con estudiantes arequipeños.

Exposición "Caral bajo la mirada de El Peruano".

El diario El Peruano participó en el acto conmemorativo por el Combate de Angamos.

Exposición fotográfica en Arequipa hasta el 17 de octubre.

Arequipa distingue a El Peruano por sus 200 anos.

TikTok capacitará a 6,000 docentes peruanos .

Entrevista a Miguel Grau Malachowski, bisnieto del héroe nacional Miguel Grau.

Alcalde de Yanahuara reconoce a El Peruano por sus 200 anos YouTube.

El Peruano: GORE Arequipa recibe al diario en su Bicentenario.

Los invitamos a la exposición multimedia "Caral bajo la mirada de El Peruano"..

Además hoy día 14 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Mundial de la Espirometría

Día Mundial de la Espirometría

Fiesta de Santa Fortunata en Moquegua

Fiesta de Santa Fortunata en Moquegua

Fiesta patronal en honor a la Virgen del Rosario en Sacsamarca

Fiesta patronal en honor a la Virgen del Rosario en Sacsamarca

Semana nacional de lucha contra el cáncer

Semana nacional de lucha contra el cáncer

Creación del distrito de Huacachi (Huari)

Creación del distrito de Huacachi (Huari)

Día Internacional de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos RAEE

Día Internacional de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos RAEE

