GRABADO el 22-10-2025

EL FARSANTE DE PALACIO José Jerí y la gran mentira del presidente que busca el diálogo

En redes sociales, José Jerí Oré aparece como un político empático. Lo vemos cargando al Señor de los Milagros, abrazando policías, adoptando perros y acercándose a familias en desgracia. Pero esa puesta en escena contrasta con su pasado y con las decisiones que hoy marcan su gobierno.



Jerí llegó al Congreso en 2021 como accesitario de Martín Vizcarra por Somos Perú. No fue elegido por voto popular, sino por reemplazo. Desde entonces, su ascenso ha sido vertiginoso: presidió el Congreso y, tras la vacancia de Dina Boluarte el 10 de octubre de 2025, asumió la presidencia de la República por sucesión constitucional.



En su discurso, prometió empatía y reconciliación nacional. Pero los hechos dicen otra cosa. Su gestión ya registra un fallecido y decenas de heridos tras las protestas contra su gobierno. Aun así, Jerí mantiene en redes una narrativa emocional: fotos en procesiones, mensajes religiosos y gestos solidarios.



Intenta borrar su historial



Fue investigado por presunto abuso sexual (caso archivado con inconsistencias) y reportajes han revelado un crecimiento patrimonial superior al millón de soles. Asimismo, su debilidad por el sexo femenino revela a alguien que no es idóneo para tan alto cargo. Sus propios tuits muestran una postura despectiva hacia las mujeres y hacia quienes protestan.



El presidente, en su momento, fue el encargado de elaborar el informe sobre la denuncia contra Dina Boluarte por las muertes en las protestas de diciembre 2022 a febrero 2023. El 18 de julio de 2025 recomendó archivarlo. Y ante las marchas actuales de la Generación Z, ha declarado Estado de Emergencia en LIma, con el fin de neutralizarlas.



Hoy gobierna con la anuencia casi unánime del Congreso de la República, desde donde siguen avanzando en su proyecto de tomar las instituciones como la JNJ, la Defensoría del Pueblo, el TC y el Ministerio Público. Un miembro conspicuo del pacto autoritario que gobierna el Perú.





¡Súmate a la Buhocomunidad en YouTube!

El periodismo independiente necesita de una audiencia valiente como tú. En un contexto cada vez más hostil para la libertad de expresión, tu suscripción es un acto de resistencia.

Queremos seguir investigando, denunciando y contando lo que otros no quieren que sepas. ¿Nos acompañas?



Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestros contenidos.

Únete aquí: https://elbuho.pe/comunidad/



Nuestra web: www.elbuho.pe

Síguenos en nuestras redes sociales:

Facebook: ElBuho.pe

Instagram: elbuho.pe

Twitter/X: elbuhope

TikTok: elbuho.pe



votodeconfianza josejeri estadodeemergencia congreso protestaperu dinaboluarte noticiasperu ultimasnoticias peru fyp loultimo peru congreso NoticiasHoy Noticiashoyperu loultimonoticiasperu

Desde El Búho pe

JNJ en rebeldía: no reponen a Delia Espinoza y hay marcha el 25 Pico a Pico con Mabel Cáceres.

Trabajadores del Ministerio Público acusan que la inestabilidad política que se vive desde 2016.

Junín: Hallan pinta de la hoz y el martillo en local de comunidad donde desapareció docente.

Ayacucho: Manuela Ramos cuestiona a José Jerí por denuncia archivada y advierte crisis ética.

¡NO LA QUIEREN DE VUELTA! JNJ se burla del PJ y deja fuera a Delia Espinoza pese a orden.

¡SIN ARREPENTIMIENTO! Ernesto Álvarez ganó voto de confianza: no se retractó por su "terruqueo".

PASÓ EN EL PERÚ Hallan pinta de la hoz y el martillo en local de comunidad donde desapareció docente.

¡POBRES POLICÍAS! Congresista celebra la represión y defienden compra de tanquetas y rochabuses.

¡MANO DURA Y NADA MÁS! Gobierno pide confianza a los jóvenes, pero esquiva los abusos policiales.

AL BORDE DE UN GRAVE CONFLICTO Líderes indígenas expulsan a mineros ilegales para proteger su río.

EL FARSANTE DE PALACIO José Jerí y la gran mentira del presidente que busca el diálogo.

Loreto: Protestan ante desabastecimiento y muertes maternas.

Ayacucho: Vecinos de Cangallo protestan por más de un mes sin agua y cuestionan la falta de gestión.

Cusco: General Becerra desafía críticas por muertes en protestas y asegura La Policía nunca morirá".

¡LOS GRABARON! Frases discriminatorias de hombres en Tacna y Puno generan indignación.

Además hoy día 23 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS El Búho pe

Todos los videos desde El Búho pe en Youtube.