Universidad Señor de Sipán anuncia su llegada a Trujillo ampliando la oferta académica

La Universidad Señor de Sipán (USS) anunció oficialmente su llegada a la ciudad de Trujillo, donde implementará una propuesta educativa sustentada en su modelo Formar para transformar, orientado a la innovación, la investigación y la formación integral.



La nueva sede contará con dos locales propios: uno ubicado en la avenida Dos de Mayo 111, en el distrito de Víctor Larco, y otro en la cuadra uno de la calle San Valentín, en la urbanización San Andrés.



Según informó la presidenta ejecutiva de la USS, Dra. Carmen Rosa Núñez, la institución ofrecerá catorce carreras profesionales, además de 21 maestrías y seis diplomados en áreas como salud, administración, gestión, derecho y educación. La oferta se enmarca en un enfoque por competencias y certificaciones que promueven la empleabilidad y el desarrollo profesional de los estudiantes.



El rector de la universidad, Alejandro Cruzata, destacó que la USS mantiene más de un centenar de convenios con universidades internacionales, lo que fortalece la movilidad académica y la investigación aplicada. Asimismo, subrayó que la nueva sede busca consolidar el compromiso institucional con la formación de profesionales con visión global, sentido ético y capacidad emprendedora.



Como parte de su integración a la región, la universidad anunció también la realización del primer Festival Sipanense Regional Interescolar de Villancicos, previsto para el 12 de diciembre, que otorgará incentivos económicos a los colegios participantes.



Las actividades académicas en la sede Trujillo están programadas para iniciar en el ciclo 2026-I, marcando el inicio de una nueva etapa en la expansión educativa de la USS en el norte del país.



