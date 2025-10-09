GRABADO el 09-10-2025

TRUJILLO: Liberan a Mexicano, presunto implicado en asesinato de Seco

El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia Delictiva de Trujillo dispuso comparecencia con restricciones para el sujeto conocido como Mexicano, presuntamente implicado en el asesinato de un hombre apodado Seco. De esta forma, el investigado enfrentará el proceso en libertad.



Pese a que Mexicano fue intervenido por la Policía con el vehículo donde se hallaron rastros de sangre y casquillos de bala, además de confesar que recibió mil soles de alias Viejo Pablo para ocultar el auto, el juez consideró que no existían argumentos suficientes para mantener su detención.



Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó como sustento imágenes de cámaras de seguridad y otros indicios recogidos durante la investigación. Sin embargo, el magistrado manifestó dudas sobre si el vehículo incautado era el mismo que se utilizó en el homicidio.



El jefe de la División de Investigación Criminal (Divincri) La Libertad, coronel Johnny Huamán, confirmó que el caso continúa en investigación. Como se recuerda, el cuerpo de Seco fue hallado en la calle 21 de Setiembre, en el límite entre Trujillo y Florencia de Mora.



Con esta decisión judicial, el presunto implicado seguirá siendo procesado en libertad, mientras las autoridades recopilan nuevas pruebas para esclarecer el crimen.



