GRABADO el 10-10-2025

EnVivo EN BREVE INICIA EL PLENO PARA CONSULTAR ADMISION DE MOCIONES DE VACANCIA PRESIDENCIAL

¡Las noticias contadas a tu manera! Ya inició CosmosNoticiasDigital

TRUJILLO: Liberan a Mexicano, presunto implicado en asesinato de Seco.

Sujetos que explotaron dinamita en vivienda fueron detenidos.

Pequeño J y sus presuntos vínculos con triple homicidio en Argentina.

Alumnos se agarran a golpes dentro de la UNT.

Trabas técnicas impiden construcción de colegio.

El precio del kilo de pota se mantiene en el Mercado Palermo.

Además hoy día 10 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Mundial del Huevo

Día Mundial del Huevo

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Semana Mundial del Espacio

Semana Mundial del Espacio

Fiesta de San Francisco de Borja o Tata Pancho en Yunguyo

Fiesta de San Francisco de Borja o Tata Pancho en Yunguyo

Día Mundial contra la Pena de Muerte

Día Mundial contra la Pena de Muerte

Día Nacional del Cuy

Día Nacional del Cuy

