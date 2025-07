GRABADO el 31-07-2025

Alejandra Baigorria y Said Palao disfrutan de Jamaica en familia América Espectáculos (HOY)

Alejandra Baigorria y Said Palao disfrutan de Jamaica en familia (HOY)



¡HOLIDAYS!

Alejandra Baigorria y Said Palao se encuentran disfrutando de sus vacaciones de medio año en Jamaica junto a su familia. Además, Said fue captado infraganti usando la máscara de su esposa.



Capítulos:

00:00 Ale y Said disfrutan de Jamaica.

01:29 Said fue captado infraganti.



Conducido por Rebeca Escribens



