LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MATINAL - MIÉRCOLES 15 DE OCTUBRE DEL 2025
Latina Televisión (también conocida como Latina TV o Latina) es un canal peruano de señal abierta
Desde Latina Noticias
Emprendedor fue blanco de ataque extorsivo.
La policía intervino un taller mecánico donde desmantelaban carros robados.
EVALÚAN PEDIDO DE IMPEDIMENTO DE SALIDA CONTRA DINA BOLUARTE.
Al menos 7 balazos contra fachada de gimnasio: No sería la primera vez que son extorsionados.
Así operaban los 'cirujanos' de carros robados: Capturados en taller donde adulteraban vehículos.
Esta zona de Lima sufrió 2 atentados en 10 minutos: Balean gimnasio y detonan explosivo en casa.
Rey Felipe VI llega a Perú y visita casa de Mario Vargas Llosa.
"El ataque ha sido directo y claro": Sujetos en moto disparan varias veces contra gimnasio.
LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MATINAL - MIÉRCOLES 15 DE OCTUBRE DEL 2025.
José Jerí a alcaldes del Callao: "No es una mesa de diálogo para tomarnos foto".
Alcalde de Los Olivos: "Lo más probable es que declaren estado de emergencia a nivel nacional".
Minivan invade vereda y mata a niño de cinco años: Familia pide justicia por su vida.
LATINA NOTICIAS: EDICIÓN CENTRAL MARTES 14 DE OCTUBRE DE 2025.
"No marcharemos": Martín Ojeda asegura que transportistas no asistirán a nueva manifestación.
Rey Felipe VI de España llega a Arequipa para rendir homenaje a Mario Vargas Llosa.
Además hoy día 15 de Octubre en el calendario del Perú.
Latina Noticias
