GRABADO el 28-10-2025

Estado de emergencia no funcionaría si policía no patrulla por zonas extorsionadas

Desde Latina Noticias

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MEDIODÍA - MIERCOLES 29 DE OCTUBRE DEL 2025.

AL MENOS 130 MUERTOS TRAS MASACRE EN RÍO DE JANEIRO.

Cayó 'La Batería de Taquire': 12 detenidos por extorsión, sicariato y tráfico de terrenos.

Mujer es dopada y le quitan S/5 mil tras abordar falso colectivo en San juan de Lurigancho.

Caen falsos taxistas.

Más de 100 personas intervenidas en San Juan de Lurigancho.

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MATINAL MIÉRCOLES 29 DE OCTUBRE DE 2025.

Habla dueño de camioneta donde mataron a policía: "No lo conozco, pero si a la familia".

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN CENTRAL MARTES 28 DE OCTUBRE DE 2025.

Encuentran armas de guerra de 'El Jorobado' en búnker: Con este arsenal atacaron a Agua Marina.

Estado de emergencia no funcionaría si policía no patrulla por zonas extorsionadas.

Escapó de penal pero lo recapturan en intento de robo: Así cayó 'Loco Krisman'.

Retrasos y largas colas en el Metropolitano ante procesión del Señor de los Milagros.

Matan de 6 balazos a responsable de refugio de animales en Huacho.

¿Sirve el estado de emergencia en plena ola de criminalidad?.

Además hoy día 29 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Nacional e Internacional para Prevenir la Intoxicación por Plomo

Día Mundial del Accidente Cerebrovascular

Día del Tondero en la Región Piura

Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo

Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional

Nace el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

