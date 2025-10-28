GRABADO el 28-10-2025

¿Sirve el estado de emergencia en plena ola de criminalidad?

El exministro del interior, Cluber Aliaga, habló en el programa Buenas Nuevas Malas Nuevas sobre qué tan efectivo es el estado de emergencia pese a los crímenes que continúan el Lima y Callao.

Únete a la membresía para tener acceso a material exclusivo:
https://www.youtube.com/channel/UCpSJ5fGhmAME9Kx2D3ZvN3Q/join

Latina Noticias tiene lo que debes saber del Perú, Latinoamérica y el mundo las 24 horas del día con nuestra señal en vivo (streaming). Lo más importante e interesante está aquí, no busques en otro sitio. Contenido verificado, interesante e importante. Más información, entretenimiento y variedades en: https://www.latinanoticias.pe

Suscríbete aquí: https://www.youtube.com/latinanoticias?subconfirmation1

Síguenos en:
Web: https://www.latinanoticias.pe
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va56K3P6rsQsoqCLgw0w
TikTok: https://www.tiktok.com/latinanoticias
Instagram: https://www.instagram.com/latinanoticias.pe
Threads: https://www.threads.net/latinanoticias.pe
Facebook: https://www.facebook.com/LatinaNoticias.pe
Twitter: https://twitter.com/LatinaNoticias

Latina Televisión (también conocida como Latina TV o Latina) es un canal peruano de señal abierta que busca llevar a la audiencia nacional e internacional contenidos de amplia variedad a través de formatos que entretengan y sean de provecho para todos los miembros de la familia. Emitimos señal desde 1983.

NOTICIAS PERÚ, LATINA EN VIVO, NOTICIAS PERÚ, RUTA VECINAL, PUNTO FINAL, DOMINICALES, TELEVISIÓN PERUANA, PERÚ, PERUANOS, LIMA Y CALLAO, NOTICIAS PERUANAS, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS PERUANAS EN VIVO, NOTICIAS DEL PERÚ Y EL MUNDO, SIN MEDIAS TINTAS, LATINA NOTICIAS, LATINA NOTICIAS MATINAL, LATINA NOTICIAS MEDIODÍA, BUENAS NUEVAS MALAS NUEVAS, STREAMING PERÚ, NOTICIAS STREAMING, PODCAST PERÚ, PODCAST PERUANOS, PODCASTS EN ESPAÑOL, PODCASTS INTERESANTES, HABLA SERIO, AGENTE ENCUBIERTO, PARA NO OLVIDAR, FRECUENCIA LATINA, CANAL 2.

Desde Latina Noticias

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MATINAL MIÉRCOLES 29 DE OCTUBRE DE 2025.

RECOGEN CUERPOS TRAS MASACRE EN RÍO DE JANEIRO.

Habla dueño de camioneta donde mataron a policía: "No lo conozco, pero si a la familia".

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN CENTRAL MARTES 28 DE OCTUBRE DE 2025.

Encuentran armas de guerra de 'El Jorobado' en búnker: Con este arsenal atacaron a Agua Marina.

Estado de emergencia no funcionaría si policía no patrulla por zonas extorsionadas.

Escapó de penal pero lo recapturan en intento de robo: Así cayó 'Loco Krisman'.

Retrasos y largas colas en el Metropolitano ante procesión del Señor de los Milagros.

Matan de 6 balazos a responsable de refugio de animales en Huacho.

¿Sirve el estado de emergencia en plena ola de criminalidad?.

LATINA NOTICIAS: BUENAS NUEVAS, MALAS NUEVAS MARTES 28 DE OCTUBRE DE 2025.

Maltratan a oso perezoso durante su rescate en San Martín.

¿Investigarán a la congresista cortauñas? Lucinda Vásquez en la mira de comisión de ética.

NARCOS Y POLICÍAS SE ENFRENTAN EN LAS CALLES DE BRASIL: RÍO DE JANEIRO EN VIVO.

HURACÁN MELISSA TOCA TIERRA EN JAMAICA.

Además hoy día 29 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Latina Noticias

video

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MATINAL MIÉRCOLES 29 DE OCTUBRE DE 2025

video

RECOGEN CUERPOS TRAS MASACRE EN RÍO DE JANEIRO

video

Habla dueño de camioneta donde mataron a policía: "No lo conozco, pero si a la familia"

video

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN CENTRAL MARTES 28 DE OCTUBRE DE 2025

video

Encuentran armas de guerra de 'El Jorobado' en búnker: Con este arsenal atacaron a Agua Marina

video

Estado de emergencia no funcionaría si policía no patrulla por zonas extorsionadas

video

Escapó de penal pero lo recapturan en intento de robo: Así cayó 'Loco Krisman'

video

Retrasos y largas colas en el Metropolitano ante procesión del Señor de los Milagros

video

Matan de 6 balazos a responsable de refugio de animales en Huacho

video

¿Sirve el estado de emergencia en plena ola de criminalidad?

video

LATINA NOTICIAS: BUENAS NUEVAS, MALAS NUEVAS MARTES 28 DE OCTUBRE DE 2025

video

Maltratan a oso perezoso durante su rescate en San Martín

video

¿Investigarán a la congresista cortauñas? Lucinda Vásquez en la mira de comisión de ética

video

NARCOS Y POLICÍAS SE ENFRENTAN EN LAS CALLES DE BRASIL: RÍO DE JANEIRO EN VIVO

video

HURACÁN MELISSA TOCA TIERRA EN JAMAICA

Todos los videos desde Latina Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Nacional e Internacional para Prevenir la Intoxicación por Plomo

Semana Nacional e Internacional para Prevenir la Intoxicación por Plomo

Día Mundial del Accidente Cerebrovascular

Día Mundial del Accidente Cerebrovascular

Día del Tondero en la Región Piura

Día del Tondero en la Región Piura

Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo

Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo

Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional

Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional

Nace el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

Nace el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es miércoles, 29 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

19º Lima
3.40
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo