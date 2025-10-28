Habla dueño de camioneta donde mataron a policía: "No lo conozco, pero si a la familia"
En la sede de la Dirincri llegó Ruben Alvarez Peña, dueño de la camioneta donde se encontraba el alférez, Jordy Escobedo,cuando fue asesinado. El deslinda tener relación con el crimen.
