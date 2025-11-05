GRABADO el 05-11-2025

CORONEL VÍCTOR REVOREDO luchará contra la EXTORSIÓN

El coronel PNP Víctor Revoredo vuelve al Perú para liderar el grupo especial creado por el presidente José Jerí que busca combatir las extorsiones en Lima y Callao.
Día internacional contra la violencia y el acoso en la escuela, incluido el ciberacoso

Día internacional contra la violencia y el acoso en la escuela, incluido el ciberacoso

Festividad de San Martín de Porres en Huancayo (Junín)

Festividad de San Martín de Porres en Huancayo (Junín)

Día de la Canción Ayacuchana

Día de la Canción Ayacuchana

Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados

Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados

Día de la Infantería de Marina

Día de la Infantería de Marina

Semana Nacional Forestal

Semana Nacional Forestal

