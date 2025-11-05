GRABADO el 05-11-2025

CADE 2025: DÍA 2 ¿Cómo generamos empleo de calidad?

CADE 2025: DÍA 2 Institucionalidad, libertad y justicia para el desarrollo



Acciones para impulsar trabajo formal y sostenible, con inversión privada, estabilidad macroeconómica y reducción de la informalidad.

Panelistas:

Fernando Calmell del Solar, Presidente de Asociación de Emprendedores del Perú (ASEP)

Luis Villanueva, Presidente de la CGTP, Secretario General de la FTCCP y Presidente de la ApT

Jorge Zapata, Presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP)

Conductor:

Miguel Jaramillo, Investigador principal de GRADE y Director del

Instituto Peruano de Economía (IPE)

Desde Peru21TV

