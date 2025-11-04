GRABADO el 04-11-2025

EN VIVO CADE EJECUTIVOS 2025 - DÍA 1: JOSÉ JERÍ EN LA INAUGURACIÓN

EN VIVO CADE EJECUTIVOS 2025 - DÍA 1: JOSÉ JERÍ EN LA INAUGURACIÓN



Gobernabilidad, Seguridad y Crecimiento Económico



Libertad y crecimiento: La libertad como base de la prosperidad. Instituciones fuertes, Estado de derecho y democracia para construir el futuro. Riesgos del populismo y autoritarismo en la región.

Cayetana Álvarez de Toledo (España), Diputada española, periodista y escritora

Diego de la Torre, Presidente del Directorio de La Viga y Quikrete Perú



