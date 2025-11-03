DÍA DE LOS MUERTOS EN PERÚ: Fiesta en el cementerio 'NUEVA ESPERANZA' el más grande de Sudamérica
Cada 1 y 2 de noviembre, el Cementerio Nueva Esperanza, en Villa María del Triunfo, se llena de vida. Miles de familias llegan desde distintas partes del Perú para reencontrarse con sus seres queridos y celebrar el Día de los Muertos. Recorremos el cementerio más grande de Sudamérica, donde la memoria, la fe y la música transforman el dolor en esperanza.
p21tv informe21
-
Para las últimas noticias del Perú y el mundo y más contenido como este, visítanos en nuestra página web peru21.pe
Desde Peru21TV
EN VIVO CADE EJECUTIVOS 2025 - DÍA 1: JOSÉ JERÍ EN LA INAUGURACIÓN.
Diego Macera: "Si logramos elegir bien en 2026, Perú puede tener un crecimiento bueno".
EN VIVO JOSÉ JERÍ se reune con transportistas.
Kallma: el secreto detrás de la marca peruana que conquista con bienestar y propósito.
DÍA DE LOS MUERTOS EN PERÚ: Fiesta en el cementerio 'NUEVA ESPERANZA' el más grande de Sudamérica.
BETSSY ASILADA EN MÉXICO Aníbal Quiroga: "Asilo de Betssy Chávez condena a Pedro Castillo".
BETSSY CHÁVEZ ASILADA en la Embajada de México Perú rompe relaciones diplomáticas.
Perú rompe relaciones diplomáticas con México.
EN VIVO Canciller INFORMA por situación de BETSSY CHÁVEZ y anuncia quiebre de relaciones con MÉXICO.
Betssy Chávez no se presentó a audiencia César Nakasaki : "Hace una defensa política no jurídica".
EN VIVO JOSÉ JERÍ anuncia MEDIDAS CONTRA LA EXTORSIÓN Y SICARIATO en empresas de Transporte Público.
EN VIVO RESCATE del obrero atrapado tras el colapso parcial de una torre medieval en Roma.
PARO DE TRANSPORTISTAS 4 DE NOVIEMBRE Martín Ojeda: "Es un duelo por los conductores fallecidos".
Sylvia Santisteban: La IA no reemplaza al ser humano, lo potencia Emprende Sí o Sí.
Cómo crear tu futuro como emprendedor Inés Temple en Ynnovadores.
Además hoy día 04 de Noviembre en el calendario del Perú.
Peru21TV
Todos los videos desde Peru21TV en Youtube.