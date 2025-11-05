GRABADO el 05-11-2025

Omar Florez: ¿Puede el Perú SER COMPETITIVO EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL? Ynnovadores

En esta edición de Ynnovadores, Juan Alberto Flores conversa con Omar Flórez, Team Lead de LatamGPT y referente en inteligencia artificial y ciencia de datos, sobre cómo la IA generativa está impulsando la innovación y creando nuevas oportunidades para profesionales y empresas en el Perú y la región.

-

