Imágenes de la PRUEBA FINAL de MISIL CRUCERO RUSO con propulsión nuclear Gestión
El presidente ruso Vladimir Putin anunció el domingo que Rusia completó con éxito una prueba final del misil de crucero nuclear 9M730 Burevestnik, una arma que Moscú considera única y capaz de recorrer una distancia de hasta 14.000 km en 15 horas.
Durante un video difundido por el Kremlin en una reunión con altos mandos militares, Putin afirmó que las pruebas decisivas concluyeron y dio la orden de preparar la infraestructura necesaria para su despliegue.
Este anuncio llega en un momento de escalada entre Rusia y Occidente, marcada por el conflicto en Ucrania y una creciente carrera armamentista nuclear. El Burevestnik cuyo nombre en clave de la OTAN es SSCX9 Skyfall fue desarrollado con la premisa de evadir todos los sistemas de defensa actuales y futuros.
Expertos internacionales, sin embargo, han señalado que el historial de pruebas del misil es limitado y presenta fallos técnicos persistentes, lo que genera dudas sobre su operatividad inmediata.
En este video analizamos qué significa este nuevo misil nuclear para la disuasión estratégica, cómo puede afectar las relaciones con la OTAN y EE.UU., y qué escenarios militares podrían abrirse con esta tecnología ilimitada.
¿Quieres entender el mundo sin ruido?
Únete a nuestra comunidad y forma parte del cambio.
GestiónNewsroomLive NoticiasGlobales AnálisisGeopolítico EconomíaMundial IA Geopolítica LatinosEnUSA NoticiasEnEspañol
Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestro análisis diario.
Burevestnik Putin Rusia MisilNuclear Skyfall ArmamentoEstratégico CarreraArmamentista OTAN DisuasiónNuclear
Síguenos en nuestras redes sociales:
Web oficial: https://gestion.pe/mundo/
LinkedIn: http://bit.ly/3HYIET0
X (Twitter): http://bit.ly/4noZtX9
TikTok: http://bit.ly/4evB6TO
prueba del misil Burevestnik
misil nuclear de crucero Rusia
Vladimir Putin anuncia nueva arma estratégica
alcance de 14.000 km Burevestnik
misil SSCX9 Skyfall
carrera armamentista Rusia Occidente
disuasión nuclear Rusia
duda sobre operatividad Burevestnik
Desde Diario Gestión
TENSIÓN EN AMÉRICA: LULA INTENTA FRENAR A TRUMP, MILEI GANA TERRENO EN ARGENTINA RADAR24.
Noticias 27 de octubre: EE.UU. MANDA PORTAAVIONES DE GUERRA EN CARIBE Y PUTIN DESAFÍA A TRUMP.
¿Qué es la LISTA CLINTON y por qué PETRO fue incluido por TRUMP? Gestión.
TRUMP ASEGURA QUE SU ADMINISTRACIÓN ES LA MÁS TRANSPARENTE DE TODAS Gestión.
HURACÁN MELISSA EN VIVO: Alerta por fuertes vientos al sureste de Jamaica Gestión.
Así es el DEVASTADOR paso del HURACÁN MELISSA por el CARIBE Gestión.
"HAREMOS A ARGENTINA GRANDE DE NUEVO": EL DISCURSO DE MILEI TRAS GANAR LAS ELECCIONES 2025 Gestión.
Imágenes de la PRUEBA FINAL de MISIL CRUCERO RUSO con propulsión nuclear Gestión.
Argentina vota en medio de crisis: Milei se juega su poder en el Congreso Gestión.
Noticias 26 de octubre: TRUMP Y XI JINPING SE REUNIRÁN EN CHINA PARA NEGOCIAR ARANCELES.
MELISSA se convierte en HURACÁN y pone a JAMAICA en ALERTA máxima Gestión.
Noticias 25 de octubre: TRUMP DESPLIEGA UN PORTAAVIONES EN EL CARIBE Y EVALÚA ATAQUES EN VENEZUELA.
CRNEL EXHILIADO DE VENEZUELA REVELA CUÁL ES EL REAL PODER MILITAR DE MADURO ANTE EEUU radarclips.
Noticias 24 de octubre: EE.UU. INICIA EJERCICIOS MILITARES Y SANCIONA A PETRO E HIJO Noticiero.
TRUMP arremete contra contra el GOBIERNO MEXICANO pero DEFIENDE a CLAUDIA SHEINBAUM Gestión.
Además hoy día 28 de Octubre en el calendario del Perú.
Diario Gestión
Todos los videos desde Diario Gestión en Youtube.