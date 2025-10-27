Noticias 27 de octubre: EE.UU. MANDA PORTAAVIONES DE GUERRA EN CARIBE Y PUTIN DESAFÍA A TRUMP
Estados Unidos elevó la tensión en el Caribe con el despliegue del grupo de batalla del portaaviones USS Gerald R. Ford y operaciones contra embarcaciones que considera vinculadas al narcotráfico. Analistas alertan que la presión naval podría buscar cambios políticos en Caracas y generar choques legales por ataques en aguas internacionales. Maduro respondió con maniobras militares y llamados a la unidad.
Rusia probó con éxito el misil de crucero Burevestnik con propulsión nuclear, capaz de atacar a miles de kilómetros. Putin aseguró que es un arma única en el mundo y advirtió que Moscú no cederá ante sanciones de Estados Unidos. El Kremlin busca nuevas alianzas con países de la ASEAN para contrarrestar la presión occidental.
Trump inició su gira por Asia reuniéndose con Lula en la cumbre de la ASEAN. Ambos acordaron avanzar en negociaciones para resolver sus disputas comerciales. Washington también explora una nueva reunión con Kim Jong Un, aunque Seúl duda que sea viable por las tensiones en la península coreana.
Miles de saharauis protestaron en los campamentos de Tinduf (Argelia) contra la propuesta de EE.UU. en la ONU que favorecería una autonomía del Sáhara Occidental bajo soberanía de Marruecos. El Frente Polisario denuncia una desviación peligrosa del derecho a la autodeterminación. La votación en el Consejo de Seguridad será el 30 de octubre.
El huracán Melissa alcanzó categoría 5 y amenaza con inundaciones catastróficas en Jamaica y el Caribe. Haití y República Dominicana ya reportan al menos cuatro fallecidos. Las autoridades piden evacuaciones inmediatas ante lluvias torrenciales, marejadas y deslizamientos de tierra.
BUQUE DE GUERRA DE EE.UU. CERCA A VENEZUELA
PORTAAVIONES REFUERZA PRESIÓN EN EL CARIBE
PUTIN PRUEBA MISIL NUCLEAR ÚNICO
RUSIA RECHAZA NUEVAS SANCIONES DE WASHINGTON
TRUMP Y LULA BUSCAN ACUERDO COMERCIAL
POSIBLE REUNIÓN CON KIM JONG UN
SAHARAUIS MARCHAN CONTRA PLAN DE EE.UU.
REFERÉNDUM DE AUTODETERMINACIÓN SIGUE PENDIENTE
MELISSA SUBE A CATEGORÍA 5 EN EL CARIBE
EVACUACIONES MASIVAS POR LLUVIAS EXTREMAS
EEUU Venezuela Rusia Putin Trump Lula KimJongUn SaharaOccidental Polisario HuracánMelissa Jamaica Caribe Noticias Mediodía ActualidadMundial SeguridadMarítima ChoqueDePotencias ClimaExtremo ÚltimaHora VideoNoticiero Internacionales Geoestrategia CrisisGlobal MundoHoy
¿Quieres entender el mundo sin ruido?
Únete a nuestra comunidad y forma parte del cambio.
GestiónNewsroomLive NoticiasGlobales AnálisisGeopolítico EconomíaMundial IA Geopolítica LatinosEnUSA NoticiasEnEspañol
Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestro análisis diario.
Síguenos en nuestras redes sociales:
Web oficial: https://gestion.pe/mundo/
LinkedIn: http://bit.ly/3HYIET0
X (Twitter): http://bit.ly/4noZtX9
TikTok: http://bit.ly/4evB6TO
Desde Diario Gestión
TENSIÓN EN AMÉRICA: LULA INTENTA FRENAR A TRUMP, MILEI GANA TERRENO EN ARGENTINA RADAR24.
Noticias 27 de octubre: EE.UU. MANDA PORTAAVIONES DE GUERRA EN CARIBE Y PUTIN DESAFÍA A TRUMP.
¿Qué es la LISTA CLINTON y por qué PETRO fue incluido por TRUMP? Gestión.
TRUMP ASEGURA QUE SU ADMINISTRACIÓN ES LA MÁS TRANSPARENTE DE TODAS Gestión.
HURACÁN MELISSA EN VIVO: Alerta por fuertes vientos al sureste de Jamaica Gestión.
Así es el DEVASTADOR paso del HURACÁN MELISSA por el CARIBE Gestión.
"HAREMOS A ARGENTINA GRANDE DE NUEVO": EL DISCURSO DE MILEI TRAS GANAR LAS ELECCIONES 2025 Gestión.
Imágenes de la PRUEBA FINAL de MISIL CRUCERO RUSO con propulsión nuclear Gestión.
Argentina vota en medio de crisis: Milei se juega su poder en el Congreso Gestión.
Noticias 26 de octubre: TRUMP Y XI JINPING SE REUNIRÁN EN CHINA PARA NEGOCIAR ARANCELES.
MELISSA se convierte en HURACÁN y pone a JAMAICA en ALERTA máxima Gestión.
Noticias 25 de octubre: TRUMP DESPLIEGA UN PORTAAVIONES EN EL CARIBE Y EVALÚA ATAQUES EN VENEZUELA.
CRNEL EXHILIADO DE VENEZUELA REVELA CUÁL ES EL REAL PODER MILITAR DE MADURO ANTE EEUU radarclips.
Noticias 24 de octubre: EE.UU. INICIA EJERCICIOS MILITARES Y SANCIONA A PETRO E HIJO Noticiero.
TRUMP arremete contra contra el GOBIERNO MEXICANO pero DEFIENDE a CLAUDIA SHEINBAUM Gestión.
Además hoy día 28 de Octubre en el calendario del Perú.
Diario Gestión
Todos los videos desde Diario Gestión en Youtube.