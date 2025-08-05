GRABADO el 05-08-2025

RECURRENTE INGRESO ILEGAL Bus con 55 extranjeros indocumentados fue intervenido en Tumbes

EVALÚAN EXPULSIONES Un bus interprovincial que se dirigía a Lima fue intervenido por la Policía Nacional en la Panamericana Norte, frente al complejo policial de Tumbes. A bordo viajaban 55 extranjeros indocumentados que habrían ingresado al país evadiendo los controles fronterizos en el norte. Todos quedaron retenidos mientras se evalúa su posible expulsión o regularización. Según cifras de la PNP, más de 200 extranjeros en situación irregular han sido expulsados solo en Tumbes hasta marzo de este año.



