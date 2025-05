GRABADO el 25-05-2025

Arequipa: Miembros de Construcción Civil muestran su lado más violento, agreden y destruyen en obra

Arequipa: Miembros de Construcción Civil muestran su lado más violento, agreden y destruyen en obra



La ingeniera residente Reyna Salinas Machaca, denunció que los atacantes llegaron en tres buses haciendo un grupo de 200 personas y causaron destrozos en la obra de La Nueva Molina, equipos, documentos de obra, camioneta y otros elementos. Me han insultado, me han dicho que me van a quemar. Los videos hablan por sí solos. Han venido con correas, con palos y piedras, expresó. Salinas identificó a los dirigentes conocidos como Huaracayo y Peralta entre los agresores.



Edición: Yunsu Pariapaza



SUSCRÍBETE AQUÍ https://bit.ly/3lEGJn8

Web: https://diariocorreo.pe

Twitter: https://twitter.com/diariocorreo

Facebook: https://www.facebook.com/CorreoPeru/

Desde Diario Correo

Arequipa: Miembros de Construcción Civil muestran su lado más violento, agreden y destruyen en obra.

Arequipa: Dos brasileños y un peruano fallecen tras explosión de taller pirotécnico.

Arequipa: Madres de familia luchan por la salud de sus hijos.

Arequipa: A tus pies señora ... ¡Miles festejaron a la Virgen de Chapi!.

Arequipa: Arquera titular del FBC Melgar fallece a los 33 años.

Arequipa: Fiscalizadores de transportes son atacados por conductores informales.

Arequipa: Vía Crucis acercó a los arequipeños con Jesucristo.

Arequipa: Conozca el legado que dejó Mario Vargas Llosa a la Ciudad Blanca.

Arequipa: Policía fallece en extrañas circunstancia tras someterse a una cirugía plástica.

Arequipa: Extranjero es brutalmente asesinado tras salir de una tienda.

Arequipa: Venezolano quema y asesina a pareja en su vivienda.

Arequipa: Sector de taxistas en la Ciudad Blanca deberá aprender inglés básico.

Arequipa: Matan a pareja de venezolano con más de 20 disparos.

Movilidad sostenible: Desafíos y oportunidades.

Arequipa: Río destruye varias hectáreas de cultivo en la provincia de Castilla.

Además hoy día 25 de Mayo en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Diario Correo

Todos los videos desde Diario Correo en Youtube.