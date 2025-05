GRABADO el 30-05-2025

De nada sirvió denunciarlo 15 veces: Obrero asesinó a su pareja en Arequipa

La mañana del último lunes, el jornalero Elisban Huillca Ccahuana, de 30 años, se presentó ante los detectives de Homicidos de la Divincri para confesar que su expareja y madre de sus menores hijos, Bárbara Madueño Huayhua, yacía sin vida al interior de su vivienda, en el distrito de La Joya. Confesó que la había matado tras varios episodios de violencia, 15 de ellos cometidos en el último año y denunciados ante la Policía que no pudo darle la protección dada por mandato judicial.

La presencia del trabajador ante los detectives no fue un acto voluntario de arrepentimiento por lo que había hecho, sino una recomendación de su abogado, ya que el feminicida había acabado con la vida de Bárbara durante la madrugada del domingo.

Tras la confesión del trabajador, los detectives y peritos de criminalística se trasladaron hacia la vivienda ubicada en la zona C del sector de El Triunfo, en el distrito de La Joya para inspeccionar la vivienda en la que yacía el cuerpo de la víctima.



Edición: Yunsu Pariapaza





Además hoy día 31 de Mayo

