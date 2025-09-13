GRABADO el 13-09-2025

Perú vence a Venezuela y es el campeón del Mundial de desayunos de Ibai El Comercio

El tradicional panconchicharrón, tamales y café pasado superó en la gran final a las arepas venezolanas con 12.8 millones de votos frente a 12.6 millones, en una de las competencias digitales más reñidas del año.



La votación masiva, realizada en TikTok, Instagram y YouTube, reunió a millones de usuarios en una contienda que celebró la diversidad culinaria de 16 países. Perú destacó desde las rondas iniciales y alcanzó cifras récord en semifinales frente a Chile.



Este triunfo refuerza una vez más el prestigio de la gastronomía peruana, reconocida a nivel mundial.



