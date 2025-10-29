GRABADO el 29-10-2025

INPE prueba bloqueadores de señal para frenar comunicación de bandas criminales desde los penales

El INPE ejecuta operativos para interrumpir la comunicación de bandas criminales que operan desde los penales. El presidente de la institución, Iván Paredes Yataco, informó que se encuentran en fase de prueba los bloqueadores de señal que impedirán la conexión telefónica y digital entre los internos y el exterior, en coordinación entre una empresa privada y el Ministerio de Justicia. Asimismo, señaló que un solo agente llega a custodiar a cientos de internos, haciendo una comparativa preocupante en referencia con el déficit de autoridades en los penales. inpe extorsión penales







