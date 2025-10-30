GRABADO el 30-10-2025

Breña y su lucha contra la inseguridad ciudadana

ENVIVO: El alcalde de Breña, Luis Felipe de la Mata Martínez, nos habla sobre las acciones que pone en practica su comuna para fortalecer la lucha contra la delincuencia y mejorar la seguridad ciudadana. Además qué obras de infraestructura se ejecutan o están en proyecto para mejorar su distrito y qué presupuesto necesitan para ello.



-Senamhi

-Corresponsales



Infórmate sobre las últimas noticias http://www.andina.pe

Revisa más videos http://andina.pe/agencia/video

Conoce la programación de Andina Canal Online https://andina.pe/agencia/canalonline



Facebook https://www.facebook.com/agenciandina/

Twitter https://twitter.com/agenciaandina

Instagram https://www.instagram.com/agenciaandina/

LinkedIn https://www.linkedin.com/company/agenciaandina/

Desde Agencia de Noticias Andina

RENIEC: Tienes hasta el 31 de octubre para verificar tus datos en el padrón electoral.

¡Nuevas medidas de seguridad en la lista del padrón electoral!.

Breña enfrenta inseguridad con presupuesto diez veces menor que otros distritos.

Procesión del Señor de los Milagros realiza último recorrido este 1 de noviembre.

¡Vladimiro Montesinos no saldrá en libertad en 2026!.

Perú cerraría este año negociaciones con Tailandia y Filipinas.

Andina en Regiones: refuerzan proyectos ambientales en colegios para alimentación saludable.

Dia de la cancion criolla: liberan uso de obras de Felipe Pinglo.

¿CIDH podría favorecer la candidatura de Martín Vizcarra para las próximas elecciones?.

Elecciones 2026: Castillo y Boluarte podrían postular sin impedimentos.

Breña y su lucha contra la inseguridad ciudadana.

Breña y su lucha contra la inseguridad ciudadana.

Reniec: ¿tus datos figuran correctamente en la Lista del Padrón Electoral ?.

Desde Corea del Sur - Reunión de líderes de las Economías de APEC.

Las 5 del día: feria grastronómica Perú Mucho Gusto abre sus puertas en la Costa Verde.

Además hoy día 31 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Agencia de Noticias Andina

Todos los videos desde Agencia de Noticias Andina en Youtube.