GRABADO el 30-10-2025

Reniec: ¿tus datos figuran correctamente en la Lista del Padrón Electoral ?

ENVIVO: ¿Ya revisaste si tus datos figuran correctamente en el padrón electoral inicial , con miras a los comicios generales del 2026?, sabes cómo hacerlo y qué pasa si no están puestos de manera correcta, nos lo explica Milagros Suito, directora del Registro Electoral del Reniec . Aprende además, como utilizar el enlace previsto por el organismo electoral para que directamente lo puedas corroborar. Elecciones2026 Reniec 

Día de Todos los Santos

Día de Todos los Santos

Festicuy Cholo en el distrito de Matucana

Festicuy Cholo en el distrito de Matucana

Festival Gastronómico Huacho Mucho Gusto

Festival Gastronómico Huacho Mucho Gusto

Día Mundial del Veganismo

Día Mundial del Veganismo

Muerte de la soprano Yma Súmac

Muerte de la soprano Yma Súmac

Feria Gastronómica Perú Mucho Gusto

Feria Gastronómica Perú Mucho Gusto

