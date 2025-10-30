GRABADO el 30-10-2025

Elecciones 2026: Castillo y Boluarte podrían postular sin impedimentos

A pocos meses de las próximas elecciones, y ante una posible participación de Pedro Castillo y Dina Boluarte, el abogado especializado en derecho electoral, Jorge Jáuregui Mendieta, analiza los escenarios legales en ambos casos. Explica que, mientras no exista una condena por delito doloso o una inhabilitación vigente, no habría impedimento para que alguno de ellos postule o forme parte de una bancada política. pedrocastillo dinaboluarte elecciones2026



