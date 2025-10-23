GRABADO el 23-10-2025

Presidente Jerí lidera operativo nocturno en el Callao Edición Mediodía Noticias Perú

Durante la segunda noche del estado de emergencia, el presidente José Jerí visitó el Callao, donde recibió tanto muestras de respaldo como reclamos ciudadanos por mayor seguridad. En el lugar se reportó un incidente que dejó varios heridos, lo que motivó una intervención policial. Jerí reafirmó su compromiso con resultados concretos y destacó que este nuevo enfoque busca diferenciarse de anteriores medidas.



ANMediodía EdiciónMediodía, Noticias Perú



