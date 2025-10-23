Presidente Jerí lidera operativo nocturno en el Callao Edición Mediodía Noticias Perú
Durante la segunda noche del estado de emergencia, el presidente José Jerí visitó el Callao, donde recibió tanto muestras de respaldo como reclamos ciudadanos por mayor seguridad. En el lugar se reportó un incidente que dejó varios heridos, lo que motivó una intervención policial. Jerí reafirmó su compromiso con resultados concretos y destacó que este nuevo enfoque busca diferenciarse de anteriores medidas.
ANMediodía EdiciónMediodía, Noticias Perú
Mira el noticiero completo y 100 GRATIS en tvGO.
Gratis solo en Perú.
Mira en VIVO todos los noticieros, Dominicales de América y programas de Espectáculos en América tvGO https://bit.ly/vivoamericatvgo
SUSCRÍBETE (Extranjero) https://bit.ly/YTsuscripcionextranjero
Descarga la app por Android http://bit.ly/appandroidtvgo
Descarga la app por IOS http://bit.ly/appiostvgo
SUSCRÍBETE A NUESTRO CANAL DE YOUTUBE https://bit.ly/suscripcionnoticias
ENCUENTRA TODAS LAS NOTICIAS DE PERÚ EN EDICIÓN MEDIODÍA EN YOUTUBE https://bit.ly/listaytedm25
Visita nuestro sitio http://bit.ly/WEBamericanoticias
Síguenos en:
FACEBOOK América: http://bit.ly/fbamericatv
INSTAGRAM América: http://bit.ly/igamericatv
TIKTOK América: http://bit.ly/tkamericatv
X América: http://bit.ly/twamericatv
Acerca de Edición Mediodía:
Sinónimo de objetividad, credibilidad y experiencia. Edición Mediodía trae la más completa información del acontecer nacional e internacional de la jornada.
Acerca de América:
América es el canal número uno de la televisión en Perú. Estamos en todas las plataformas digitales brindándoles entretenimiento e información de calidad. Contamos con membresías pagadas para países que disfrutan de series de televisión, telenovelas, noticieros, magazines y televisión en vivo. Encuentra todo esto y más en nuestra plataforma tvGO.
JuntémonosMás
Desde América Noticias
AMÉRICA NOTICIAS DIGITAL ¡ANDigital con SofIA! shorts.
Congreso aprueba reglamento del nuevo sistema bicameral Edición Mediodía Noticias Perú.
Suboficial afronta investigación tras hecho en protesta Primera Edición Noticias Perú.
Proponen reducir edad mínima para postular al Congreso Edición Mediodía Noticias Perú.
Detienen a presunto cabecilla de red criminal en Ancón Edición Mediodía Noticias Perú.
Cumplió su promesa de jugar "pichanga" con sus fanáticas América Espectáculos (HOY).
Isabel Preysler publica cartas de amor de Mario Vargas Llosa América Espectáculos (HOY).
AMÉRICA ESPECTÁCULOS Cristian Castro jugó pichanguita con sus fans shorts.
AMÉRICA ESPECTÁCULOS Peruanos estuvieron presentes en los Latin Billboard 2025 shorts.
AMÉRICA ESPECTÁCULOS ¿Cristian Castro hará colaboración con Gianmarco? shorts.
AMÉRICA NOTICIAS DIGITAL ¡ANDigital con SofIA! shorts.
Presidente Jerí lidera operativo nocturno en el Callao Edición Mediodía Noticias Perú.
Voto digital en Perú en suspenso por auditoría técnica Edición Mediodía Noticias Perú.
Renzo Reggiardo denuncia incidentes en obra del Rímac Edición Mediodía Noticias Perú.
Restricción a motos genera debate en Lima y Callao Edición Mediodía Noticias Perú.
Además hoy día 26 de Octubre en el calendario del Perú.
América Noticias
Todos los videos desde América Noticias en Youtube.