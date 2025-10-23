GRABADO el 23-10-2025

Restricción a motos genera debate en Lima y Callao Edición Mediodía Noticias Perú

Durante el estado de emergencia en Lima y Callao, continúa la restricción del transporte de dos personas en motocicleta como medida para prevenir actos delictivos. Aunque varios motociclistas han expresado preocupación por el impacto en su trabajo diario, asociaciones del sector apoyan la norma y proponen alternativas tecnológicas y ajustes para su aplicación más eficiente.



ANMediodía EdiciónMediodía, Noticias Perú



Mira el noticiero completo y 100 GRATIS en tvGO.

Gratis solo en Perú.



Mira en VIVO todos los noticieros, Dominicales de América y programas de Espectáculos en América tvGO https://bit.ly/vivoamericatvgo

SUSCRÍBETE (Extranjero) https://bit.ly/YTsuscripcionextranjero

Descarga la app por Android http://bit.ly/appandroidtvgo

Descarga la app por IOS http://bit.ly/appiostvgo



SUSCRÍBETE A NUESTRO CANAL DE YOUTUBE https://bit.ly/suscripcionnoticias

ENCUENTRA TODAS LAS NOTICIAS DE PERÚ EN EDICIÓN MEDIODÍA EN YOUTUBE https://bit.ly/listaytedm25



Visita nuestro sitio http://bit.ly/WEBamericanoticias



Síguenos en:

FACEBOOK América: http://bit.ly/fbamericatv

INSTAGRAM América: http://bit.ly/igamericatv

TIKTOK América: http://bit.ly/tkamericatv

X América: http://bit.ly/twamericatv



Acerca de Edición Mediodía:

Sinónimo de objetividad, credibilidad y experiencia. Edición Mediodía trae la más completa información del acontecer nacional e internacional de la jornada.



Acerca de América:

América es el canal número uno de la televisión en Perú. Estamos en todas las plataformas digitales brindándoles entretenimiento e información de calidad. Contamos con membresías pagadas para países que disfrutan de series de televisión, telenovelas, noticieros, magazines y televisión en vivo. Encuentra todo esto y más en nuestra plataforma tvGO.



JuntémonosMás

Desde América Noticias

Cumplió su promesa de jugar "pichanga" con sus fanáticas América Espectáculos (HOY).

Isabel Preysler publica cartas de amor de Mario Vargas Llosa América Espectáculos (HOY).

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Cristian Castro jugó pichanguita con sus fans shorts.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Peruanos estuvieron presentes en los Latin Billboard 2025 shorts.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS ¿Cristian Castro hará colaboración con Gianmarco? shorts.

AMÉRICA NOTICIAS DIGITAL ¡ANDigital con SofIA! shorts.

Presidente Jerí lidera operativo nocturno en el Callao Edición Mediodía Noticias Perú.

Voto digital en Perú en suspenso por auditoría técnica Edición Mediodía Noticias Perú.

Renzo Reggiardo denuncia incidentes en obra del Rímac Edición Mediodía Noticias Perú.

Restricción a motos genera debate en Lima y Callao Edición Mediodía Noticias Perú.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Hugo García es pura miel con Isabella Ladera shorts.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Jesús Barco se quedó sin equipo y sin pareja shorts.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS "Agua Marina" se retira de los escenarios shorts.

Hugo García regresó a Miami junto a Isabella Ladera América Espectáculos (HOY).

Agua Marina se retira temporalmente de los escenarios grandes América Espectáculos (HOY).

Además hoy día 25 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS América Noticias

Todos los videos desde América Noticias en Youtube.