GRABADO el 23-10-2025

Restricción a motos genera debate en Lima y Callao Edición Mediodía Noticias Perú

Durante el estado de emergencia en Lima y Callao, continúa la restricción del transporte de dos personas en motocicleta como medida para prevenir actos delictivos. Aunque varios motociclistas han expresado preocupación por el impacto en su trabajo diario, asociaciones del sector apoyan la norma y proponen alternativas tecnológicas y ajustes para su aplicación más eficiente.

Edición Mediodía

Desde América Noticias

Además hoy día 25 de Octubre en el calendario del Perú.

