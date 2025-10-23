GRABADO el 23-10-2025

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Jesús Barco se quedó sin equipo y sin pareja shorts

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Jesús Barco se quedó sin equipo y sin pareja shorts



AméricaTelevisión AméricaTV AméricaEspectáculos AE RebecaEscribens ValeriaPiazza



Mira los programas completos y 100 GRATIS en tvGO.

Gratis solo en Perú.



Mira en VIVO - Gratis solo Perú - América tvGO https://bit.ly/vivoamericatvgo

SUSCRÍBETE (Extranjero) https://bit.ly/YTsuscripcionextranjero

Descarga la app por Android http://bit.ly/appandroidtvgo

Descarga la app por IOS http://bit.ly/appiostvgo



SUSCRÍBETE https://bit.ly/suscripcionnoticias

ENCUENTRA TODAS LAS NOTICIAS DEL ESPECTÁCULO DE PERÚ EN YOUTUBE https://bit.ly/listaytae25



Síguenos en:

FACEBOOK América: http://bit.ly/fbamericatv

INSTAGRAM América: http://bit.ly/igamericatv

TIKTOK América: http://bit.ly/tkamericatv

X América: http://bit.ly/twamericatv

FACEBOOK América tvGO: http://bit.ly/fbamericatvgo

X América tvGO: http://bit.ly/twamericatvgo



Visita nuestro sitio WEB https://bit.ly/Webespectaculos



Acerca de América Espectáculos:

Lo último de la información del mundo del espectáculo nacional e internacional. Con las entrevistas más entretenidas y música en vivo, todo lo encontrarás aquí en América Espectáculos.



Conducido por Rebeca Escribens



JuntémonosMás

Desde América Noticias

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Hugo García es pura miel con Isabella Ladera shorts.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Jesús Barco se quedó sin equipo y sin pareja shorts.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS "Agua Marina" se retira de los escenarios shorts.

Hugo García regresó a Miami junto a Isabella Ladera América Espectáculos (HOY).

Agua Marina se retira temporalmente de los escenarios grandes América Espectáculos (HOY).

CUARTO PODER Renzo Reggiardo considera que el Mininter no debe renuncia shorts.

CUARTO PODER Congreso operando en modo electoral shorts.

AMÉRICA NOTICIAS DIGITAL ¡ANDigital con SofIA! shorts.

PJ rechaza pedido para restringir viajes a Boluarte Edición Mediodía Noticias Perú.

Reforzarán control y visitas en centros penitenciarios Edición Mediodía Noticias Perú.

Instalan comando de seguridad en Villa María del Triunfo Edición Mediodía Noticias Perú.

Informe forense revela nueva versión del caso Trvko Edición Mediodía Noticias Perú.

Operativos del Gobierno inician en zonas críticas de Lima Edición Mediodía Noticias Perú.

Hombre pierde la vida tras incidente con ave de competencia Domingo al Día Perú.

Estudiante de mecánica agredido por falso cliente Domingo al Día Perú.

Además hoy día 23 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS América Noticias

Todos los videos desde América Noticias en Youtube.