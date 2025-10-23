GRABADO el 23-10-2025

¡MUY LAMENTABLE!

Agua Marina anunció su retiro temporalmente de los escenarios grandes. Esto, debido al incidente en su último concierto en el Círculo Militar de Chorrillos.



Capítulos:

00:00 Agua Marina se retira temporalmente de los escenarios grandes.

01:00 Rebeca Escribens lamentó que Agua Marina deje de trabajar.



