GRABADO el 23-10-2025

Agua Marina se retira temporalmente de los escenarios grandes América Espectáculos (HOY)

Agua Marina se retira temporalmente de los escenarios grandes América Espectáculos (HOY)

¡MUY LAMENTABLE!
Agua Marina anunció su retiro temporalmente de los escenarios grandes. Esto, debido al incidente en su último concierto en el Círculo Militar de Chorrillos.

AméricaEspectáculos, Rebeca Escribens, RebecaEscribens, Valeria Piazza, ValeriaPiazza, Jazmín Pinedo, JazminPinedo, Noticias espectáculos Perú

Mira los programas completos y 100 GRATIS en tvGO.
Gratis solo en Perú.

Mira en VIVO todos los programas de Espectáculos https://bit.ly/vivoamericatvgo
Mira completo América Espectáculos https://bit.ly/aeatvgo
SUSCRÍBETE (Extranjero) https://bit.ly/YTsuscripcionextranjero
Descarga la app por Android http://bit.ly/appandroidtvgo
Descarga la app por IOS http://bit.ly/appiostvgo

SUSCRÍBETE A NUESTRO CANAL DE YOUTUBE https://bit.ly/suscripcionnoticias
ENCUENTRA TODAS LAS NOTICIAS DEL ESPECTÁCULO DE PERÚ EN YOUTUBE https://bit.ly/listaytae25

Visita nuestro sitio http://bit.ly/WEBamericanoticias

Síguenos en:
FACEBOOK América TV: http://bit.ly/fbamericatv
INSTAGRAM América TV: http://bit.ly/igamericatv
TIKTOK América TV: http://bit.ly/tkamericatv
X América TV: http://bit.ly/twamericatv

Capítulos:
00:00 Agua Marina se retira temporalmente de los escenarios grandes.
01:00 Rebeca Escribens lamentó que Agua Marina deje de trabajar.

Acerca de América Espectáculos:
Lo último de la información del mundo del espectáculo nacional e internacional. Con las entrevistas más entretenidas y música en vivo, todo lo encontrarás aquí en América Espectáculos.

Conducido por Rebeca Escribens

Acerca de América Televisión:
América Televisión es el canal número uno de la televisión en Perú. Estamos en todas las plataformas digitales brindándoles entretenimiento e información de calidad. Contamos con membresías pagadas para países que disfrutan de series de televisión, telenovelas, noticieros, magazines y televisión en vivo. Encuentra todo esto y más en nuestra plataforma tvGO.

JuntémonosMás

Desde América Noticias

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Hugo García es pura miel con Isabella Ladera shorts.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Jesús Barco se quedó sin equipo y sin pareja shorts.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS "Agua Marina" se retira de los escenarios shorts.

Hugo García regresó a Miami junto a Isabella Ladera América Espectáculos (HOY).

Agua Marina se retira temporalmente de los escenarios grandes América Espectáculos (HOY).

CUARTO PODER Renzo Reggiardo considera que el Mininter no debe renuncia shorts.

CUARTO PODER Congreso operando en modo electoral shorts.

AMÉRICA NOTICIAS DIGITAL ¡ANDigital con SofIA! shorts.

PJ rechaza pedido para restringir viajes a Boluarte Edición Mediodía Noticias Perú.

Reforzarán control y visitas en centros penitenciarios Edición Mediodía Noticias Perú.

Instalan comando de seguridad en Villa María del Triunfo Edición Mediodía Noticias Perú.

Informe forense revela nueva versión del caso Trvko Edición Mediodía Noticias Perú.

Operativos del Gobierno inician en zonas críticas de Lima Edición Mediodía Noticias Perú.

Hombre pierde la vida tras incidente con ave de competencia Domingo al Día Perú.

Estudiante de mecánica agredido por falso cliente Domingo al Día Perú.

Además hoy día 24 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

América Noticias

video

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Hugo García es pura miel con Isabella Ladera shorts

video

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Jesús Barco se quedó sin equipo y sin pareja shorts

video

AMÉRICA ESPECTÁCULOS "Agua Marina" se retira de los escenarios shorts

video

Hugo García regresó a Miami junto a Isabella Ladera América Espectáculos (HOY)

video

Agua Marina se retira temporalmente de los escenarios grandes América Espectáculos (HOY)

video

CUARTO PODER Renzo Reggiardo considera que el Mininter no debe renuncia shorts

video

CUARTO PODER Congreso operando en modo electoral shorts

video

AMÉRICA NOTICIAS DIGITAL ¡ANDigital con SofIA! shorts

video

PJ rechaza pedido para restringir viajes a Boluarte Edición Mediodía Noticias Perú

video

Reforzarán control y visitas en centros penitenciarios Edición Mediodía Noticias Perú

video

Instalan comando de seguridad en Villa María del Triunfo Edición Mediodía Noticias Perú

video

Informe forense revela nueva versión del caso Trvko Edición Mediodía Noticias Perú

video

Operativos del Gobierno inician en zonas críticas de Lima Edición Mediodía Noticias Perú

video

Hombre pierde la vida tras incidente con ave de competencia Domingo al Día Perú

video

Estudiante de mecánica agredido por falso cliente Domingo al Día Perú

Todos los videos desde América Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Mundial de Información sobre el Desarrollo

Día Mundial de Información sobre el Desarrollo

Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional

Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional

Día de las Naciones Unidas

Día de las Naciones Unidas

Día Internacional contra el Cambio Climático

Día Internacional contra el Cambio Climático

Semana del Desarme

Semana del Desarme

Día Mundial contra la Polio

Día Mundial contra la Polio

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es viernes, 24 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

17º Lima
3.40
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo