LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MEDIODÍA - MARTES 14 DE OCTUBRE DEL 2025
Latina Televisión (también conocida como Latina TV o Latina) es un canal peruano de señal abierta que busca llevar a la audiencia nacional e internacional contenidos de amplia variedad a través de formatos que entretengan y sean de provecho para todos los miembros de la familia. Emitimos señal desde 1983.
Desde Latina Noticias
LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MEDIODÍA - MARTES 14 DE OCTUBRE DEL 2025.
Suboficial de la PNP en estado de ebriedad atropella a adulto mayor.
¿Por qué la miniván se subió a la vereda? Atroz atropello en Lurín deja a un niño de 5 años muerto.
Parte trasera de automóvil se incendió durante el rally.
Delincuentes detonaron un explosivo en Hunacayo.
Niño muere atropellado en la vereda por una van: "Continúa manejando como si nada pasara".
Atentado en Huancayo: Destrozan cajero con explosivo y evitan así que la Policía se acerque.
Hallaron cuerpos con signos de tortura en Lurigancho-Chosica.
LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MATINAL - MARTES 14 DE OCTUBRE DEL 2025.
Hostal sufre tercer atentado y dueño se siente abandonado: "Policía no ha avanzado nada".
Delincuente detono cartuchos de dinamita frente a un hostal en Ate.
José Jerí aún no anuncia ministros, pero se dio una fecha límite: "No quiero un gabinete sentado".
Suboficial cae tras persecución policial: Había atropellado y matado a un adulto mayor.
Vecinos capturan, amarran y desnudan a ladrón que trepaba casas: "Siempre terminaba por escaparse".
Abogado de presunto atacante a López Aliaga: "Él lo admira por ser religioso".
Además hoy día 14 de Octubre en el calendario del Perú.
