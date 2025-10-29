GRABADO el 29-10-2025

Brucelee Bermudo intentó ser alcalde en el Vraem y era el principal exportador de cocaína

Brucelee Bermudo Guerra intentó convertirse en alcalde de Sivia, distrito de la provincia de Huanta en Ayacucho, mientras estaba bajo la mira de la Dirección Antidrogas (Dirandro) y de la DEA norteamericana. Fue atrapado en el centro poblado Chiriaco, en Amazonas.



COBRO DEL PEAJE EN LIMA SUR: ALCALDE DE LIMA RESPONDE A LA PRENSA.

Tiroteo, incendio y enfrentamientos en operativo contra poderosa banda criminal en Brasil.

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MEDIODÍA - MIERCOLES 29 DE OCTUBRE DEL 2025.

Choferes invaden vía del tren para ganarle al semáforo: Imprudencia en El Agustino.

Secuestradora en Chile y proxeneta en Perú: Era admiradora del 'Maldito Cris' y Wanda del Valle.

AL MENOS 120 MUERTOS TRAS MEGAOPERATIVO EN RÍO DE JANEIRO.

Extorsionadores amenazan a familia de gobernador de Tumbes.

Cayó 'La Batería de Taquire': 12 detenidos por extorsión, sicariato y tráfico de terrenos.

Mujer es dopada y le quitan S/5 mil tras abordar falso colectivo en San juan de Lurigancho.

Caen falsos taxistas.

Más de 100 personas intervenidas en San Juan de Lurigancho.

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MATINAL MIÉRCOLES 29 DE OCTUBRE DE 2025.

Habla dueño de camioneta donde mataron a policía: "No lo conozco, pero si a la familia".

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN CENTRAL MARTES 28 DE OCTUBRE DE 2025.

