Tiroteo, incendio y enfrentamientos en operativo contra poderosa banda criminal en Brasil
Aumenta la cifra de muertos tras este megaoperativo contra el comando Vermelho. La policía ha informado de 119 víctimas, entre ellos 4 policías, pero la defensoría asegura que son 132 muertos por esta operación.
Únete a la membresía para tener acceso a material exclusivo:
https://www.youtube.com/channel/UCpSJ5fGhmAME9Kx2D3ZvN3Q/join
Latina Noticias tiene lo que debes saber del Perú, Latinoamérica y el mundo las 24 horas del día con nuestra señal en vivo (streaming). Lo más importante e interesante está aquí, no busques en otro sitio. Contenido verificado, interesante e importante. Más información, entretenimiento y variedades en: https://www.latinanoticias.pe
Suscríbete aquí: https://www.youtube.com/latinanoticias?subconfirmation1
Síguenos en:
Web: https://www.latinanoticias.pe
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va56K3P6rsQsoqCLgw0w
TikTok: https://www.tiktok.com/latinanoticias
Instagram: https://www.instagram.com/latinanoticias.pe
Threads: https://www.threads.net/latinanoticias.pe
Facebook: https://www.facebook.com/LatinaNoticias.pe
Twitter: https://twitter.com/LatinaNoticias
Latina Televisión (también conocida como Latina TV o Latina) es un canal peruano de señal abierta que busca llevar a la audiencia nacional e internacional contenidos de amplia variedad a través de formatos que entretengan y sean de provecho para todos los miembros de la familia. Emitimos señal desde 1983.
NOTICIAS PERÚ, LATINA EN VIVO, NOTICIAS PERÚ, RUTA VECINAL, PUNTO FINAL, DOMINICALES, TELEVISIÓN PERUANA, PERÚ, PERUANOS, LIMA Y CALLAO, NOTICIAS PERUANAS, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS PERUANAS EN VIVO, NOTICIAS DEL PERÚ Y EL MUNDO, SIN MEDIAS TINTAS, LATINA NOTICIAS, LATINA NOTICIAS MATINAL, LATINA NOTICIAS MEDIODÍA, BUENAS NUEVAS MALAS NUEVAS, STREAMING PERÚ, NOTICIAS STREAMING, PODCAST PERÚ, PODCAST PERUANOS, PODCASTS EN ESPAÑOL, PODCASTS INTERESANTES, HABLA SERIO, AGENTE ENCUBIERTO, PARA NO OLVIDAR, FRECUENCIA LATINA, CANAL 2.
Desde Latina Noticias
COBRO DEL PEAJE EN LIMA SUR: ALCALDE DE LIMA RESPONDE A LA PRENSA.
Tiroteo, incendio y enfrentamientos en operativo contra poderosa banda criminal en Brasil.
LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MEDIODÍA - MIERCOLES 29 DE OCTUBRE DEL 2025.
Choferes invaden vía del tren para ganarle al semáforo: Imprudencia en El Agustino.
Brucelee Bermudo intentó ser alcalde en el Vraem y era el principal exportador de cocaína.
Secuestradora en Chile y proxeneta en Perú: Era admiradora del 'Maldito Cris' y Wanda del Valle.
AL MENOS 120 MUERTOS TRAS MEGAOPERATIVO EN RÍO DE JANEIRO.
Extorsionadores amenazan a familia de gobernador de Tumbes.
Cayó 'La Batería de Taquire': 12 detenidos por extorsión, sicariato y tráfico de terrenos.
Mujer es dopada y le quitan S/5 mil tras abordar falso colectivo en San juan de Lurigancho.
Caen falsos taxistas.
Más de 100 personas intervenidas en San Juan de Lurigancho.
LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MATINAL MIÉRCOLES 29 DE OCTUBRE DE 2025.
Habla dueño de camioneta donde mataron a policía: "No lo conozco, pero si a la familia".
LATINA NOTICIAS: EDICIÓN CENTRAL MARTES 28 DE OCTUBRE DE 2025.
Además hoy día 30 de Octubre en el calendario del Perú.
Latina Noticias
Todos los videos desde Latina Noticias en Youtube.