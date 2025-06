GRABADO el 10-06-2025

Menor muere tras sufrir descompensación en colegio de Ventanilla: padres exigen respuestas

Un escolar de 15 años murió en extrañas circunstancias dentro de la Institución Educativa 5130 Pachacútec en Ventanilla. Padres se congregaron frente al plantel exigiendo respuestas, mientras la Policía Nacional brindaba resguardo.



En diálogo con Buenos Días Perú, Gloria Liendo, madre del estudiante, declaró que la directora "no sale, no me dice nada, solo ha salido mi niño muerto". Según testimonios de alumnas recogidos por la familia, el menor se desmayó, pero no recibió ayuda inmediata.



Liendo indicó que solo la llamaron para que acudiera al centro, donde el padre encontró al joven sin vida. Testigos añadieron que el botiquín de primeros auxilios estaba vacío cuando intentaron asistirlo. Los padres enfatizan que el adolescente no tenía enfermedades preexistentes.



Aseguran amenazaron a escolares



Familiares acusan a la directora de amenazar a escolares para que no revelen detalles del hecho o los expulsaría del plantel. La mujer aguarda los resultados de la necropsia para conocer la causa del deceso de su hijo.



Exigen respuestas y alcalde acude a colegio



Al lugar, llegó el alcalde del distrito para conversar con la directora del centro educativo, quien permanece en el interior del plantel sin brindar declaraciones, mientras los padres se encuentran indignados esperando respuestas.



Piden apoyo para sepelio



Cabe resaltar, que los padres solicitan apoyo económico ya que no cuentan con los recursos económicos para cubrir con los gastos funerarios. Si usted desea colaborar puede hacerlo de manera responsable al número 907194926 a nombre de Gloria Liendo.

