GRABADO el 26-06-2025

Rímac: pirca colapsa y deja casa al borde del derrumbe

Una tragedia golpeó nuevamente a los vecinos de San Juan de Amancaes, en el distrito del Rímac, donde el colapso de una pirca dejó una casa completamente destruida y otra al borde del colapso. El derrumbe afectó a dos viviendas, una de ellas con siete integrantes, entre ellos niños y una adolescente herida.



El hecho ocurrió durante la noche, mientras la familia de Marianit Fatama cenaba. De pronto, una pared de piedras cedió y cayó sobre su vivienda, aplastando la estructura precaria construida con calaminas y madera.



Mi nieto casi muere aplastado, mi hija tiene 15 puntos por los cortes... Todo lo hemos perdido. No tenemos ropa ni dónde dormir, contó entre lágrimas la jefa de familia.



Los vecinos ayudaron a rescatar a los menores y a los adultos atrapados entre los escombros. La hija mayor de Marianit resultó herida y fue trasladada de emergencia al hospital.



En riesgo de colapso total



La vivienda superior, perteneciente a Cristina, otra vecina afectada, también ha quedado gravemente comprometida. Parte de su casa ahora está literalmente suspendida en el aire, sin base de apoyo tras el colapso del terreno.



Ya no amanecí en mi casa por miedo... Soy viuda, vivo con mis hijas y no tengo dónde ir. Pido ayuda, por favor, indicó la mujer.



Ambas familias coinciden en que no han recibido respuesta clara del municipio. Aunque se acercó algo de ayuda básica, los vecinos piden una intervención técnica para evitar un nuevo derrumbe y la caída de un poste de luz que también quedó comprometido.



Según los testimonios, el colapso se habría producido por una combinación de factores: lluvias persistentes que humedecieron el suelo, y el reciente movimiento sísmico del Día del Padre.



Las cámaras de Buenos Días Perú registraron el estado actual del terreno: grietas visibles, tierra húmeda y estructuras inestables. Por ahora, no hay acceso seguro para recuperar las pertenencias atrapadas.

