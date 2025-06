GRABADO el 26-06-2025

Congreso: se perfilan nuevos candidatos para presidir la Mesa Directiva

Continúan presentándose candidatos para presidir la Mesa Directiva del Congreso de la República, cuya elección se llevará a cabo el próximo 26 de julio para el periodo legislativo 20252026.



Hasta la semana pasada se voceaban nombres como Héctor Valer y Diego Bazán, pero en los últimos días han surgido nuevos congresistas con aspiraciones a liderar el Parlamento.



Entre los nuevos postulantes figura José Jeri, de la bancada Somos Perú, quien encabezaría una de las listas. También se menciona a Gladys Echáiz y José Cueto, ambos de la bancada Honor y Democracia, aunque solo uno de ellos sería finalmente el candidato oficial del grupo.



APP, FP Y RP NO PARTICIPARÁN



Hasta el momento, no se han anunciado candidatos provenientes de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso ni Renovación Popular. Según trascendió, estas bancadas no tendrían interés en asumir la presidencia del Congreso para el nuevo periodo.



La lista definitiva de candidatos se conocerá el 25 de julio, fecha límite para la inscripción, mientras que la elección se realizará un día después, el 26, durante la sesión plenaria del Parlamento.





Desde 24 Horas

