Puno: Estudiante es aplastada por casillero metálico durante protesta en universidad

Un violento enfrentamiento en los exteriores de la Universidad Nacional del Altiplano, en Puno, casi termina en tragedia cuando un casillero metálico cayó sobre una estudiante, dejándola en estado crítico. El hecho ocurrió durante un confuso incidente entre universitarios y trabajadores.



Videos grabados por testigos muestran el momento en que un grupo empuja la estructura metálica, que cae sobre la joven. Según versiones de los estudiantes, un grupo de trabajadores habría intentado ingresar por la fuerza, provocando el accidente.



La víctima fue identificada como Kimberly Chávez, estudiante de la carrera de Enfermería. Tras el impacto, fue auxiliada por sus compañeros y trasladada de urgencia al hospital regional Manuel Núñez Butrón.



En declaraciones posteriores, la estudiante dijo sentirse mal tanto física como emocionalmente y denunció haber sido desatendida. Todo lo que me ha sucedido ha sido minimizado, afirmó, señalando que aún no recibe un diagnóstico claro. Me dijeron que no me había pasado nada y que era una exagerada, añadió.



Chávez señaló que ya se ha identificado a uno de los presuntos responsables, a quien vincula con la línea política del rector de la universidad. También denunció que no fue la única herida, ya que otros estudiantes resultaron afectados durante el enfrentamiento.



CASA DE ESTUDIOS SIGUE TOMADA



El director del hospital, Jean Paul Valencia, informó que la joven se encuentra en observación y seguirá internada. En tanto, las instalaciones de la universidad siguen tomadas por estudiantes que exigen mejoras en infraestructura, entrega de carnets universitarios y solución a diversos reclamos.





