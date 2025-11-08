Bolivia y EE. UU. retoman relaciones diplomáticas tras 17 años de ruptura LR
Bolivia y Estados Unidos anunciaron el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas a nivel de embajadores tras 17 años de ruptura. El actual presidente boliviano Rodrigo Paz y el subsecretario de Estado estadounidense Christopher Landau confirmaron el acuerdo, que busca reabrir la cooperación en economía, seguridad y diplomacia. Esta decisión pone fin al distanciamiento iniciado en 2008, cuando Evo Morales expulsó al embajador estadounidense por presunta injerencia política
rodrigopaz eleccionesbolivia bolivia estadosunidos
SUSCRÍBETE https://www.youtube.com/channel/UC-B7Xv56uNRDkj0vC3QW8Cg
bolivia elecciones
bolivia y estados unidos
bolivia relaciones diplomatica
presidente rodrigo paz
rodrigo paz presidente bolivia
LaRepública
Desde La República - LR+
Diego Elías busca el oro en Lima 2027 y sueña con los Juegos Olímpicos EnVivoLR.
Turquía sorprende con órden de arresto a Benjamín Netanyahu LR.
Bolivia y EE. UU. retoman relaciones diplomáticas tras 17 años de ruptura LR.
Brasil: Tornado arrasa ciudad del sur y deja seis mu3rtos y más de 700 heridos LR.
EDWIN MARTÍNEZ NIEGA NEXOS CON LOS NIÑOS Y PRESENTA SU CANDIDATURA PRESIDENCIAL.
TOMA de POSESIÓN del presidente de BOLIVIA RODRIGO PAZ EN VIVO EnDirectoLR.
RODRIGO PAZ JURÓ como NUEVO PRESIDENTE de BOLIVIA Noticias del 8 de noviembre de 2025 LR.
Elecciones Chile: José Antonio Kast, el derechista que aspira a la presidencia LR.
Senado de EE.UU. rechazó un proyecto que buscaba impedir ataques a Venezuela LR.
Primer discurso de RODRIGO PAZ, nuevo presidente de Bolivia LR.
¡NO VA MÁS! GOBIERNO invitó a CARLOS ZAMORA, embajador de Cuba, a RETIRARSE del Perú HLR.
PROTEGE tu AFP, CTS y gratificación de hackers DaTec.
PARO DE TRANSPORTISTAS: MARTÍN OJEDA ABANDONÓ PROGRAMA EN VIVO FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO.
¡DIRECTO! ROGER WATERS apoya ASILO a BETSSY CHÁVEZ y felicita a Claudia Sheinbaum HLR.
Proponen ELIMINAR pensión VITALICIA que reciben EXPRESIDENTES de la República HLR.
Además hoy día 09 de Noviembre en el calendario del Perú.
La República - LR+
Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.