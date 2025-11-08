GRABADO el 08-11-2025

Bolivia y EE. UU. retoman relaciones diplomáticas tras 17 años de ruptura LR

Bolivia y Estados Unidos anunciaron el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas a nivel de embajadores tras 17 años de ruptura. El actual presidente boliviano Rodrigo Paz y el subsecretario de Estado estadounidense Christopher Landau confirmaron el acuerdo, que busca reabrir la cooperación en economía, seguridad y diplomacia. Esta decisión pone fin al distanciamiento iniciado en 2008, cuando Evo Morales expulsó al embajador estadounidense por presunta injerencia política



rodrigopaz eleccionesbolivia bolivia estadosunidos



bolivia elecciones

bolivia y estados unidos

bolivia relaciones diplomatica

presidente rodrigo paz

rodrigo paz presidente bolivia





Además hoy día 09 de Noviembre

