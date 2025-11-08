GRABADO el 08-11-2025

Senado de EE.UU. rechazó un proyecto que buscaba impedir ataques a Venezuela LR

El Senado de Estados Unidos rechazó por un estrecho margen una resolución que buscaba limitar al presidente Donald Trump en el uso de la fuerza militar contra Venezuela. La medida, impulsada por demócratas y algunos republicanos, pedía autorización previa del Congreso para cualquier intervención, pero fue descartada por 51 votos contra 49.



donaldtrump trump venezuela nicolasmaduro senado



LaRepública



estados unidos venezuela

donald trump ataca venezuela

trump libre de atacar a maduro

trump contra maduro

maduro se prepara

ejercito venezuela

ejercito estados unidos

mar del caribe

guerra contra el narcotrafico

Además hoy día 09 de Noviembre en el calendario del Perú.

