TOMA DE MANDO EN BOLIA HOY RODRIGO PAZ La posesión del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, se realizará este sábado 8 de noviembre de 2025. El vencedor de la inédita segunda vuelta, inaugura un nuevo ciclo político y económico en el país del altiplano. El político derechista asumirá en la primera sesión del nuevo Parlamento elegido el 17 de agosto, rompiendo casi dos décadas de hegemonía del Movimiento al Socialismo (MAS) y cerrando los ciclos del ex presidente Evo Morales y el saliente mandatario Luis Arce.
