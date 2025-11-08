GRABADO el 08-11-2025

EDWIN MARTÍNEZ NIEGA NEXOS CON LOS NIÑOS Y PRESENTA SU CANDIDATURA PRESIDENCIAL

LoMejorDeArdeTroya Edwin Martínez rompe su silencio y responde a las acusaciones: el congresista y aspirante presidencial por Acción Popular niega vínculos con Los Niños de Pedro Castillo y asegura que su candidatura busca recuperar la moral del país. Además, habla de sus procesos fiscales y su visión política rumbo al 2026.



En este video:

Edwin Martínez se defiende de los señalamientos, revela detalles de su campaña presidencial y lanza un mensaje directo al Congreso y al pueblo peruano.



LaRepública

