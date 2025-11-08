GRABADO el 08-11-2025

EDWIN MARTÍNEZ NIEGA NEXOS CON LOS NIÑOS Y PRESENTA SU CANDIDATURA PRESIDENCIAL

LoMejorDeArdeTroya Edwin Martínez rompe su silencio y responde a las acusaciones: el congresista y aspirante presidencial por Acción Popular niega vínculos con Los Niños de Pedro Castillo y asegura que su candidatura busca recuperar la moral del país. Además, habla de sus procesos fiscales y su visión política rumbo al 2026.

En este video:
Edwin Martínez se defiende de los señalamientos, revela detalles de su campaña presidencial y lanza un mensaje directo al Congreso y al pueblo peruano.

Mira los https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWFDHbchgAxP-uxSTy1kGuPN de HOY

PROGRAMAS
https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWEGKXKM8smiAAkvQrRLDg
https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWH9U5GGuN15l67RyGm5LBbQ
https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWGxXy-JyD1GZQZYAnSk-wt

Envía tus denuncias por WhatsApp 941 000 000

SUSCRÍBETE https://www.youtube.com/channel/UC-B7Xv56uNRDkj0vC3QW8Cg

MÁS NOTICIAS http://larepublica.pe/
FACEBOOK https://facebook.com/larepublicape
X https://twitter.com/larepublicape
INSTAGRAM https://instagram.com/larepublicape/
TIKTOK https://tiktok.com/larepublica.pe
WHATSAPP https://whatsapp.com/channel/0029Va53wfSDp2Q5gaRw5i3e
LaRepública

Desde La República - LR+

Turquía sorprende con órden de arresto a Benjamín Netanyahu LR.

Bolivia y EE. UU. reanudan relaciones diplomáticas tras 17 años de ruptura LR.

Brasil: Tornado arrasa ciudad del sur y deja seis mu3rtos y más de 700 heridos LR.

EDWIN MARTÍNEZ NIEGA NEXOS CON LOS NIÑOS Y PRESENTA SU CANDIDATURA PRESIDENCIAL.

TOMA de POSESIÓN del presidente de BOLIVIA RODRIGO PAZ EN VIVO EnDirectoLR.

RODRIGO PAZ JURÓ como NUEVO PRESIDENTE de BOLIVIA Noticias del 8 de noviembre de 2025 LR.

Elecciones Chile: José Antonio Kast, el líder de la extrema derecha que aspira a la presidencia LR.

Senado de EE.UU. rechazó un proyecto que buscaba impedir ataques a Venezuela LR.

Este fue el primer discurso de RODRIGO PAZ, nuevo presidente de Bolivia LR.

¡NO VA MÁS! GOBIERNO invitó a CARLOS ZAMORA, embajador de Cuba, a RETIRARSE del Perú HLR.

PROTEGE tu AFP, CTS y gratificación de hackers DaTec.

PARO DE TRANSPORTISTAS: MARTÍN OJEDA ABANDONÓ PROGRAMA EN VIVO FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO.

¡DIRECTO! ROGER WATERS apoya ASILO a BETSSY CHÁVEZ y felicita a Claudia Sheinbaum HLR.

Proponen ELIMINAR pensión VITALICIA que reciben EXPRESIDENTES de la República HLR.

Elecciones Chile: Quién es Jeannette Jara, la izquierdista que lidera la intención de voto LR.

Además hoy día 09 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

La República - LR+

video

Turquía sorprende con órden de arresto a Benjamín Netanyahu LR

video

Bolivia y EE. UU. reanudan relaciones diplomáticas tras 17 años de ruptura LR

video

Brasil: Tornado arrasa ciudad del sur y deja seis mu3rtos y más de 700 heridos LR

video

EDWIN MARTÍNEZ NIEGA NEXOS CON LOS NIÑOS Y PRESENTA SU CANDIDATURA PRESIDENCIAL

video

TOMA de POSESIÓN del presidente de BOLIVIA RODRIGO PAZ EN VIVO EnDirectoLR

video

RODRIGO PAZ JURÓ como NUEVO PRESIDENTE de BOLIVIA Noticias del 8 de noviembre de 2025 LR

video

Elecciones Chile: José Antonio Kast, el líder de la extrema derecha que aspira a la presidencia LR

video

Senado de EE.UU. rechazó un proyecto que buscaba impedir ataques a Venezuela LR

video

Este fue el primer discurso de RODRIGO PAZ, nuevo presidente de Bolivia LR

video

¡NO VA MÁS! GOBIERNO invitó a CARLOS ZAMORA, embajador de Cuba, a RETIRARSE del Perú HLR

video

PROTEGE tu AFP, CTS y gratificación de hackers DaTec

video

PARO DE TRANSPORTISTAS: MARTÍN OJEDA ABANDONÓ PROGRAMA EN VIVO FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

video

¡DIRECTO! ROGER WATERS apoya ASILO a BETSSY CHÁVEZ y felicita a Claudia Sheinbaum HLR

video

Proponen ELIMINAR pensión VITALICIA que reciben EXPRESIDENTES de la República HLR

video

Elecciones Chile: Quién es Jeannette Jara, la izquierdista que lidera la intención de voto LR

Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Aniversario de la provincia de Camaná (Arequipa)

Aniversario de la provincia de Camaná (Arequipa)

Semana Nacional Forestal

Semana Nacional Forestal

Día del Exportador

Día del Exportador

Semana Internacional de la Ciencia y la Paz

Semana Internacional de la Ciencia y la Paz

Festival de la Salchicha Huachana

Festival de la Salchicha Huachana

Nacimiento del compositor Francisco Reyes Pinglo

Nacimiento del compositor Francisco Reyes Pinglo

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es domingo, 09 de noviembre de 2025 y tenemos para ti:

21º Lima
3.38
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo