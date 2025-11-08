GRABADO el 08-11-2025

Primer discurso de RODRIGO PAZ, nuevo presidente de Bolivia LR

Rodrigo Paz Pereira asumió como nuevo presidente de Bolivia, prometiendo un gobierno de servicio, respeto a la ley y esperanza para el país: Vamos a recuperar Bolivia, vamos a salir de esta.

Criticó la gestión de gobiernos anteriores y presentó los pilares de su administración: capitalismo para todos, mayor autonomía regional y eliminación del Estado tranca para impulsar producción y empleo, en una ceremonia que contó con la presencia de cinco presidentes extranjeros.



LaRepública Bolivia RodrigoPaz





LaRepública



Además hoy día 09 de Noviembre en el calendario del Perú.

