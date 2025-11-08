Primer discurso de RODRIGO PAZ, nuevo presidente de Bolivia LR
Rodrigo Paz Pereira asumió como nuevo presidente de Bolivia, prometiendo un gobierno de servicio, respeto a la ley y esperanza para el país: Vamos a recuperar Bolivia, vamos a salir de esta.
Criticó la gestión de gobiernos anteriores y presentó los pilares de su administración: capitalismo para todos, mayor autonomía regional y eliminación del Estado tranca para impulsar producción y empleo, en una ceremonia que contó con la presencia de cinco presidentes extranjeros.
LaRepública Bolivia RodrigoPaz
SUSCRÍBETE https://www.youtube.com/channel/UC-B7Xv56uNRDkj0vC3QW8Cg
MÁS NOTICIAS http://larepublica.pe/
FACEBOOK https://facebook.com/larepublicape
X https://twitter.com/larepublicape
INSTAGRAM https://instagram.com/larepublicape/
TIKTOK https://tiktok.com/larepublica.pe
WHATSAPP https://whatsapp.com/channel/0029Va53wfSDp2Q5gaRw5i3e
LaRepública
rodrigo paz
edmand lara
rodrigo paz bolivia
posesion rodrigo paz
rodrigo paz toma de mando
juramentación de rodrigo paz
rodrigo paz pereira
bolivia tv en vivo
bolivia tv en directo
rodrigo paz presidente bolivia
rodrigo paz asume la presidencia
rodrigo paz toma de posesion
rodrigo paz ceremonia de posesión
bolivia transmisión de mando
edmand lara hoy
edmand lara bolivia hoy
rodrigo paz propuestas
rodrigo paz candidato
Desde La República - LR+
Diego Elías busca el oro en Lima 2027 y sueña con los Juegos Olímpicos EnVivoLR.
Turquía sorprende con órden de arresto a Benjamín Netanyahu LR.
Bolivia y EE. UU. retoman relaciones diplomáticas tras 17 años de ruptura LR.
Brasil: Tornado arrasa ciudad del sur y deja seis mu3rtos y más de 700 heridos LR.
EDWIN MARTÍNEZ NIEGA NEXOS CON LOS NIÑOS Y PRESENTA SU CANDIDATURA PRESIDENCIAL.
TOMA de POSESIÓN del presidente de BOLIVIA RODRIGO PAZ EN VIVO EnDirectoLR.
RODRIGO PAZ JURÓ como NUEVO PRESIDENTE de BOLIVIA Noticias del 8 de noviembre de 2025 LR.
Elecciones Chile: José Antonio Kast, el derechista que aspira a la presidencia LR.
Senado de EE.UU. rechazó un proyecto que buscaba impedir ataques a Venezuela LR.
Primer discurso de RODRIGO PAZ, nuevo presidente de Bolivia LR.
¡NO VA MÁS! GOBIERNO invitó a CARLOS ZAMORA, embajador de Cuba, a RETIRARSE del Perú HLR.
PROTEGE tu AFP, CTS y gratificación de hackers DaTec.
PARO DE TRANSPORTISTAS: MARTÍN OJEDA ABANDONÓ PROGRAMA EN VIVO FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO.
¡DIRECTO! ROGER WATERS apoya ASILO a BETSSY CHÁVEZ y felicita a Claudia Sheinbaum HLR.
Proponen ELIMINAR pensión VITALICIA que reciben EXPRESIDENTES de la República HLR.
Además hoy día 09 de Noviembre en el calendario del Perú.
La República - LR+
Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.