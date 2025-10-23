GRABADO el 23-10-2025

Suboficial Luis Magallanes: solicitan impedimento de salida del país por muerte de Eduardo Ruiz

El Ministerio Público solicitó al Poder Judicial que dicte mandato de comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país contra el suboficial de tercera de la Policía Nacional, Luis Magallanes, investigado por la muerte del cantante de hip hop Eduardo Ruiz Sanz, conocido como Truko, tras la movilización del 15 de octubre.



El fiscal Roger Yana Yanqui inició una investigación preparatoria contra el suboficial por el presunto delito de homicidio simple y, de manera alternativa, homicidio culposo agravado en agravio de la víctima.



El pedido fue remitido al despacho del juez Abel Centeno, quien evaluará la medida en una audiencia donde participarán todas las partes involucradas. Esta decisión se produce luego de que venciera el plazo de detención preliminar de siete días dictado contra Magallanes.



INVESTIGACIÓN PREPARATORIA



La investigación preparatoria tendrá un plazo de 120 días, durante los cuales se realizarán diligencias como declaraciones testimoniales y pericias forenses para determinar responsabilidades. Según se conoció, el fiscal Yana Yanqui también decidió inhibirse de la competencia de esta investigación.





Ingresa a http://ptv.pe/456844 para más información



Emitido en el programa 24 Horas Edición Central de Panamericana Televisión el 23/10/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde 24 Horas

Roberto Izikson: "Chile está experimentando un cambio hacia la derecha".

José Tello sobre inseguridad: Para el siguiente Gobierno se debería pensar en una PNP especializada.

2025 EN 24 HORAS EN VIVO: JUEVES 23 DE OCTUBRE DEL 2025.

2025 EN 24 HORAS EN VIVO: JUEVES 23 DE OCTUBRE DEL 2025.

Ola de criminalidad en Carabayllo, SJL, Rímac y el Callao en pleno estado de emergencia.

Partidos políticos se alistan para elecciones internas presidenciales rumbo al 2026.

Junín: sujeto ingresa a centro de salud, toma de rehén a obstetra y la amenaza de muerte.

¡EXCLUSIVO! Chats revelan cómo planeaban extorsionadores el ataque al bus de Translicsa.

MML estaría en la mira de extorsionadores: Reggiardo denunció que serían 10 sujetos armados.

Susana Villarán pide aplicar criterio del TC usado en Caso Cócteles para anular acusación.

Pleno aprueba reglamentos del Congreso, Cámara de Diputados y Senado.

Presidente de la Comisión de Energía retrocede y traslada a Lima sesión sobre ampliación del Reinfo.

Madre e hija son asesinadas tras resistirse a robo en San Juan de Lurigancho.

Madre de joven bailarina asesinada en el Callao encara a José Jerí: "Mi hija se iba a graduar".

Suboficial Luis Magallanes: solicitan impedimento de salida del país por muerte de Eduardo Ruiz.

Además hoy día 24 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.