Suboficial Luis Magallanes: solicitan impedimento de salida del país por muerte de Eduardo Ruiz

El Ministerio Público solicitó al Poder Judicial que dicte mandato de comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país contra el suboficial de tercera de la Policía Nacional, Luis Magallanes, investigado por la muerte del cantante de hip hop Eduardo Ruiz Sanz, conocido como Truko, tras la movilización del 15 de octubre.

El fiscal Roger Yana Yanqui inició una investigación preparatoria contra el suboficial por el presunto delito de homicidio simple y, de manera alternativa, homicidio culposo agravado en agravio de la víctima.

El pedido fue remitido al despacho del juez Abel Centeno, quien evaluará la medida en una audiencia donde participarán todas las partes involucradas. Esta decisión se produce luego de que venciera el plazo de detención preliminar de siete días dictado contra Magallanes.

INVESTIGACIÓN PREPARATORIA

La investigación preparatoria tendrá un plazo de 120 días, durante los cuales se realizarán diligencias como declaraciones testimoniales y pericias forenses para determinar responsabilidades. Según se conoció, el fiscal Yana Yanqui también decidió inhibirse de la competencia de esta investigación.


