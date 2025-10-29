GRABADO el 29-10-2025

PJ ORDENA A RUTAS DE LIMA SUSPENDER PEAJES DE VILLA Y PUNTA NEGRA INVITADO: WILBER MEDINA

PJ ORDENA A RUTAS DE LIMA SUSPENDER PEAJES DE VILLA Y PUNTA NEGRA INVITADO: WILBER MEDINA.

LA MENTIRA DE LOS CAVIARES DE LAS "LEYES PROCRIMEN" INVITADO: HUMBERTO ABANTO.

¡PIE DE MONTE ! La nueva cafetería en Ica .

Rafael Zavala, director de Programas de Alta Gerencia de Escuela de Negocios de Univ. de Piura.

VIZCARRA INSCRIBE CANDIDATURA A VICEPRESIDENCIA PESE A INHABILITACIONES INVITADO: LUIS CAYA.

Xbox, consola portátil.

¡ Visitiamos Café Tostado en Barranco !.

Jorge Montoya apoya proyecto de ley que penaliza uso de pirotécnicos y bombas molotov en protestas.

Fernando Rospigliosi apoya ley que sanciona uso de pirotécnicos y bombas molotov en marchas.

BERMEJO PURGARÁ CONDENA EN ANCÓN 1 POR AFILIACIÓN A SENDERO LUMINOSO INVITADO: GASTÓN RODRÍGUEZ.

¡ ASESOR LE CORTA LAS UÑAS A CONGRESISTA !.

Jorge Montoya sostiene que el juicio contra Guillermo Bermejo, sentenciado por terrorismo, es justo.

Fernando Rospigliosi condena a Lucinda Vázquez por imágenes donde su asesor le corta las uñas.

Congresista Roberto Sánchez defiende a Guillermo Bermejo, sentenciado por terrorismo.

15 AÑOS DE CÁRCEL PARA BERMEJO POR T3RROR1STA Y PROPUESTAS DE BUTTERS INVITADO: PHILLIP BUTTERS.

Además hoy día 31 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional

Creación del distrito de Limabamba (Rodríguez de Mendoza)

Feria Gastronómica Perú Mucho Gusto

Día Mundial del Ahorro

Creación del distrito de Cochamal (Rodríguez de Mendoza)

Creación del distrito de Colcabamba (Huaraz)

