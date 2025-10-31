GRABADO el 31-10-2025

¡INDIGNANTE ! Fiscal rompe documentos de POLICÍAS

Un video difundido en la red social X muestra a una fiscal del Ministerio Público que rompe un documento relacionados con detenidos elaborado por agentes de la PNP. pnp ministériopúblico fiscalia elagustino

SISTEMA DE JUSTICIA CAVIAR CÓMPLICE DE LOS DELINCUENTES INVITADO: FERNANDO ROSPIGLIOSI.

CAMPAÑA CAVIAR PORESTOSNO Y LAS PROPUESTAS DE 'SIPÁN' INVITADO: JAVIER VELÁSQUEZ QUESQUÉN.

¡INDIGNANTE ! Fiscal rompe documentos de POLICÍAS .

PJ ORDENA A RUTAS DE LIMA SUSPENDER PEAJES DE VILLA Y PUNTA NEGRA INVITADO: WILBER MEDINA.

LA MENTIRA DE LOS CAVIARES DE LAS "LEYES PROCRIMEN" INVITADO: HUMBERTO ABANTO.

¡PIE DE MONTE ! La nueva cafetería en Ica .

Rafael Zavala, director de Programas de Alta Gerencia de Escuela de Negocios de Univ. de Piura.

VIZCARRA INSCRIBE CANDIDATURA A VICEPRESIDENCIA PESE A INHABILITACIONES INVITADO: LUIS CAYA.

Xbox, consola portátil.

¡ Visitiamos Café Tostado en Barranco !.

Jorge Montoya apoya proyecto de ley que penaliza uso de pirotécnicos y bombas molotov en protestas.

Fernando Rospigliosi apoya ley que sanciona uso de pirotécnicos y bombas molotov en marchas.

BERMEJO PURGARÁ CONDENA EN ANCÓN 1 POR AFILIACIÓN A SENDERO LUMINOSO INVITADO: GASTÓN RODRÍGUEZ.

¡ ASESOR LE CORTA LAS UÑAS A CONGRESISTA !.

Jorge Montoya sostiene que el juicio contra Guillermo Bermejo, sentenciado por terrorismo, es justo.

Además hoy día 01 de Noviembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día de Todos los Santos

Día de Todos los Santos

Festicuy Cholo en el distrito de Matucana

Festicuy Cholo en el distrito de Matucana

Festival Gastronómico Huacho Mucho Gusto

Festival Gastronómico Huacho Mucho Gusto

Día Mundial del Veganismo

Día Mundial del Veganismo

Muerte de la soprano Yma Súmac

Muerte de la soprano Yma Súmac

Feria Gastronómica Perú Mucho Gusto

Feria Gastronómica Perú Mucho Gusto

