ENVIVO: Desde hoy, la estación Quilca del Metropolitano se inaugura con el nombre Quilca-El Peruano en homenaje al bicentenario del Diario Oficial El Peruano, una denominación que refuerza la identidad histórica y cultural en el transporte urbano de la capital. La ceremonia de inauguración se realiza en la misma estación, ubicada en la intersección con la avenida Alfonso Ugarte, Cercado de Lima, en presencia de Luis Zegarra, titular de la Dirección de Gestión Comercial de la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) y del gerente general y director de Medios Periodísticos de Editora Perú, Félix Paz Quiroz.







