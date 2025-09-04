GRABADO el 04-09-2025

Albañil lambayecano es el primer paciente en recibir trasplante de corazón en hospital Dos de Mayo

Una verdadera hazaña médica se vivió en el Hospital Nacional Dos de Mayo. Humberto Vilchez, un albañil de Lambayeque, se convirtió en el primer paciente en recibir un trasplante de corazón en dicho nosocomio, luego de permanecer al borde de la muerte por una falla cardíaca avanzada.



El corazón que le devolvió la vida llegó en un envase de frío transportado con rapidez por un equipo médico. El órgano provenía de una paciente diagnosticada con muerte cerebral, quien en vida decidió marcar sí en su DNI para la donación de órganos.



La operación, que se extendió por más de cinco horas, fue financiada por el Seguro Integral de Salud (SIS). El ministro de Salud, César Vásquez, destacó que la intervención superó los 243 mil soles en inversión: ¿Creen ustedes que un humilde albañil de provincia pudo haber alcanzado esa cifra? Imposible. Por eso es tan importante la cobertura del Estado, subrayó.



PACIENTE SE RECUPERA



Tras la exitosa cirugía, Vilchez se recupera favorablemente y espera regresar pronto a su natal Lambayeque. Su esposa hizo un llamado a la solidaridad: Así como mi esposo se salvó, invoco a las personas a donar órganos para que más vidas puedan ser rescatadas.

Desde 24 Horas

Además hoy día 05 de Setiembre en el calendario del Perú.

