GRABADO el 02-10-2025

Pequeño J y sus presuntos vínculos con triple homicidio en Argentina

El equipo de Cosmos llegó hasta la parte alta del distrito de La Esperanza, donde vivió durante su niñez.



Tony Valverde Victoriano, conocido como Pequeño J, negó ser el autor del homicidio de tres mujeres en Argentina. Él fue capturado en Pucusana dentro de un camión de carga junto a otro sujeto, luego que fue vinculado a redes internacionales de narcotráfico.



Este sujeto creció en la parte alta del distrito La Esperanza, donde vivió con su madre Giuliana, en la segunda etapa del Sector Fraternidad.



Algunos moradores se mostraron herméticos sobre el caso del joven de 20 años, quien es acusado por la PNP de ser el autor intelectual del asesinato de Brenda del Castillo y Morena Verdi - ambas de 20 años - así como de haberle arrebatado la vida a una menor de 15 años.



03 de Octubre

